Kanye West se cambia el nombre; ahora se llamará ‘Ye’

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de Los Ángeles aprobó este lunes una petición del rapero Kanye West para cambiar oficialmente su nombre, para que ahora sea conocido simplemente como «Ye», sin segundo nombre ni apellido.

De acuerdo con el portal Deadline y con TMZ, la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Michelle Williams Court, asintió con la cabeza a la solicitud del cantante, quien presentó su petición el 24 de agosto y afirmó que estaba haciendo el cambio por razones personales.

El artista, de 44 años, lanzó un octavo álbum de estudio titulado Ye, en junio de 2018.

Ese mismo año, el intérprete dijo en una entrevista con el presentador de radio Big Boy que creía que «ye» era «la palabra más utilizada en la Biblia», y que esta significaba «tú».

La esposa de «Ye», Kim Kardashian West, ha mantenido su apellido anterior a pesar de los rumores de divorcio, incluso usándolo para su aparición en Saturday Night Live hace dos fines de semana.

Kanye West officially changed his name to just Ye. https://t.co/p36PtJzF5r

— TMZ (@TMZ) October 18, 2021