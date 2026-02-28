Kane anota 2 y el Bayern derrota al Dortmund

Harry Kane del Bayern de Múnich celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el FC Bayern de Múnich en Dortmund, Alemania, el sábado 28 de febrero de 2026. (Federico Gambarini/dpa vía AP)

BERLÍN (AP) — Harry Kane anotó el sábado dos veces de nuevo y el Bayern Munich abrió una ventaja de 11 puntos en la Bundesliga con una victoria 3-2 en la cancha de Borussia Dortmund en el “der Klassiker”.

Joshua Kimmich sacó un disparo con su bota izquierda para anotar el gol de la victoria con una volea en el minuto 87, apenas cuatro minutos después de que Daniel Svensson igualara para Dortmund con una brillante volea junto al poste izquierdo.

Nico Schlotterbeck puso a Dortmund 1-0 arriba al descanso, pero Serge Gnabry preparó la respuesta de Kane y la estrella inglesa consiguió su segundo desde el punto penal — tras una falta de Schlotterbeck sobre Josip Stanišić — para llevar su cuenta en la liga a 30 goles esta temporada.

Kane ha anotado dos goles o más por cuarto partido consecutivo y está amenazando el récord de temporada de Robert Lewandowski de 41.

Dortmund decepciona

Es la segunda derrota dolorosa para Dortmund en la misma cantidad de partidos tras su eliminación de la Liga de Campeones ante Atalanta el miércoles, pese a llegar al partido de vuelta de su eliminatoria de playoffs con una ventaja de 2-0.

El máximo goleador de Dortmund, Serhou Guirassy, y el defensor Ramy Bensebaini comenzaron como suplentes, con el entrenador Niko Kovač explicando que el ayuno de Ramadán estaba afectando la condición física de los jugadores musulmanes.

“Se necesita mucha energía si no puedes comer y beber todo el día”, dijo Kovač. “Por eso no pude poner a los muchachos hoy. Tenemos los datos. Se puede ver que si los jugadores no pueden comer y beber, tiene un impacto en el rendimiento”.

Schlotterbeck cabeceó el gol de la apertura tras un tiro libre contra el curso del juego en el minuto 26.

El defensor de Dortmund tuvo algo de fortuna de estar en el campo después de librarse con una tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Stanišić apenas minutos antes.

El capitán de Dortmund, Emre Can, tuvo que salir antes del descanso con una presunta lesión en la rodilla izquierda.

Dayot Upamecano casi igualó después del descanso cuando se estrelló contra el poste tras apenas no llegar al centro de Gnabry, y Kane finalmente consiguió la respuesta del Bayern en el 54 con una definición fácil al centro de Gnabry.

El portero de Dortmund, Gregor Kobel, alcanzó el balón con la mano izquierda pero no pudo evitar que el penal volara por debajo del travesaño para el gol número 30 de Kane en la temporada.

Kovač hizo tres cambios en el 75, incluido el ingreso del delantero italiano de 17 años Samuele Inacio para su debut en la Bundesliga.

Svensson celebró con una voltereta después de empatar para Dortmund, pero el Bayern no había terminado.

Quedan diez jornadas y solo un colapso improbable impedirá que el Bayern logre 13 títulos de la Bundesliga en los 14 años desde que Dortmund lo ganó de forma consecutiva en 2012.

Bremen finalmente puso fin a su racha de 13 partidos sin ganar al vencer 2-0 al rival por el descenso Heidenheim en su duelo del fondo de la tabla.

Bremen desperdició una gran cantidad de ocasiones antes de que Jovan Milošević anotara a partir de un centro de Romano Schmid en el minuto 57, y un autogol de Hennes Behrens en el tiempo añadido confirmó la primera victoria de Bremen tras tres derrotas con el nuevo entrenador Daniel Thioune.

Fue suficiente para que Bremen superara a Wolfsburg y se colocara en el puesto de repechaje por el descenso. Wolfsburg, que no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos, visita a Stuttgart el domingo.

Heidenheim se mantuvo último, ahora a nueve puntos de la salvación después de que St. Pauli resistiera para imponerse 1-0 en la cancha del Hoffenheim, que venía en gran forma.

Mathias Pereira Lage marcó para St. Pauli antes del descanso, lo que sacó al club de Hamburgo de la zona de descenso tras su tercera victoria en cuatro partidos.

Kevin Diks convirtió un penal en el tiempo añadido para que Borussia Mönchengladbach venciera 1-0 a Union Berlin y pusiera fin a la racha de siete partidos sin ganar de los Potros.

Jarell Quansah anotó sobre el final para Bayer Leverkusen y rescató un empate 1-1 con Mainz, al neutralizar la volea de Sheraldo Becker en el segundo tiempo para Mainz.

El empate es un golpe para las aspiraciones del Leverkusen de alcanzar el cuarto puesto en la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones. Leverkusen se mantuvo sexto, y tanto Stuttgart como Leipzig podrían alejarse aún más. Leipzig visita a Hamburger SV el domingo.