Justin Bieber lanza su nuevo álbum titulado ‘Changes’

La mañana de este viernes 14 de febrero, en pleno día de San Valentín, Justin Bieber finalmente lanzó al completo su nuevo álbum, 'Changes', el cual según fans "no es bueno" y fue duramente criticado, aunque hubo quienes lo consideran excelente. [AP]

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Bieber publicó este viernes su quinto álbum de estudio, ‘Changes’, en el que cuenta con colaboraciones de Quavo, Post Malone, Travis Scott, Kehlani y aún más amigos.

Para celebrar este lanzamiento, el canadiense va a presentarse en los programas más importantes de la televisión norteamericana, incluyendo Saturday Night Live (donde ya ha estado), Jimmy Fallon y Carpool Karaoke.

CANCIONES DEL ÁLBUM

1. All Around Me

2. Habitual

3. Come Around Me

4. Intentions (ft. Quavo)

5. Yummy

6. Available

7. Forever (ft. Post Malone & Clever)

8. Running Over (ft. Lil Dicky)9. Take It Out On Me

10. Second Emotion (ft. Travis Scott)

11. Get Me (ft. Kehlani)

12. ETA

13. Changes

14. Confirmation

15. That’s What Love Is

16. At Least For Now

17. Yummy (Summer Walker Remix) – (Sólo en Álbum digital)

Antes del lanzamiento de ‘Changes’, Justin dejó caer dos canciones de adelanto, ‘Intentions’ feat. Quavo y ‘Yummy’. En el camino, Bieber ha conseguido dos hitos: sobrepasar los 62 millones de oyentes mensuales en Spotify y los 50 millones de suscriptores en YouTube gracias a su serie documental ‘Seasons’.

Este viernes también se ponen a la venta en su web oficial las entradas para su ‘Changes Tour’, presentado por T-Mobile y en el que contará con Kehlani y Jaden Smith como artistas invitados.

Promovido por AEG Presents, la gira arrancará en Seattle el jueves 14 de mayo.