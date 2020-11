‘Jurassic World: Dominion’ concluye rodaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de un largo viaje lleno de obstáculos por la pandemia, por fin terminó el rodaje de Jurassic World: Dominion, tercera parte de la franquicia de Jurassic Park.

El director de la cinta Collin Trevorrow compartió en Twitter una imagen del fin de la filmación, acompañado del actor Sam Neill y los recién llegados a la franquicia DeWanda Wise y Mamoudou Athie.

“Hay muchas emociones, no estoy seguro de poder expresarlo con palabras, ha sido notable. Nuestro equipo y nuestro elenco han sido tan resilientes.

“Todos los productores han trabajado a toda hora para que sea lo mejor posible. Ha sido inspirador”. dijo Trevorrow al portal Deadline.

El largometraje de Universal no la tuvo nada fácil, pues el rodaje se alargó durante nueve meses, debido a que tuvieron que parar en dos ocasiones por el coronavirus.

Comenzó su producción en febrero y detuvo los trabajos debido a la Covid-19, en julio retomó actividades implementado diversos protocolos de seguridad y salud para garantizar el bienestar de los actores y equipo de trabajo.

A unas cuantas semanas de concluir, en octubre, frenaron el rodaje una segunda ocasión debido a que algunas personas dentro del set dieron positivo en coronavirus.

Ahora queda pendiente el proceso de postproducción, antes que Jurassic World: Dominion llegue a los cines en el verano de 2022, como está hasta ahora programado.

Wrap on Jurassic World Dominion. All my gratitude to our extraordinary crew and cast. We made a family. pic.twitter.com/svD3yURmHw

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) November 7, 2020