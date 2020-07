Julio Preciado, otra vez al hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Preciado fue internado e intervenido quirúrgicamente otra vez en Guadalajara, ahora, por una infección en los testículos.

El mal en sus genitales derivó otras afectaciones en su organismo, como una miocardiopatía y recaída pulmonar.

“Me salió un pequeño absceso (en los testículos), me tenté y me hice un ultrasonido para salir de dudas, y aparecieron 10 centímetros cúbicos de líquido infeccioso.

“Me empecé a sentir mal porque el proceso infeccioso me estaba ocasionando problemas pulmonares otra vez”, platicó el oriundo de Mazatlán, Sinaloa.

Debido a estas complicaciones de salud, Preciado, de 53 años, quien se encontraba en su tierra natal, volvió hace unos días al Hospital Country 2000, en Guadalajara, donde fue trasplantado de un riñón en enero de este año.

Una vez de vuelta, fue internado e intervenido a fin de drenarle la infección.

“El malestar fue un jueves y el domingo en la mañana, eso fue el Día del Padre, me tuve que venir inmediatamente a Guadalajara, y por la noche ya me estaban operando para drenarme el absceso que me había salido.

“Guardé reposo ocho días. Al mismo tiempo me estaban checando los pulmones y estuve con oxígeno alrededor de 10, 12 días. Los médicos (encontraron) también un problema en el corazón a causa de la infección, y el pulmón estaba también con un poco de agua”, añadió el artista.

Después de la angustia por la que pasó, el intérprete de temas como “Un Rinconcito en el Cielo” ya se encuentra fuera del nosocomio, recuperándose en su casa, en Guadalajara, así lo afirmó, a través de de mensajes de WhatsApp, su médico Julio Ramos.

Ramos indicó que el artista se encuentra en reposo, recibiendo terapias cardiorrespiratorias y tomando los respectivos medicamentos.

Este lunes, Julio Preciado cumple seis meses de haberse sometido al trasplante de riñón, que le donó su hija Yuliana.

Aunque la recuperación de esa cirugía ha sido favorable, Preciado ha tenido constantes recaídas de salud, las cuales viene arrastrando desde hace un par de años.

Por ejemplo, en mayo, fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad por neumonía.