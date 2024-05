Juicio a Trump por pagos para acallar

Estos son los momentos clave del caso, como se describen en el testimonio del juicio y en los documentos judiciales:

Enero de 2005: Trump se casa con su esposa actual, Melania.

Septiembre de 2005: Se graba a Trump alardear ante Billy Bush, presentador de “Access Hollywood” —semanario televisivo de noticias del mundo del entretenimiento—, de agarrar los genitales de las mujeres sin pedirles permiso. La grabación no se transmite ni se hace pública hasta octubre de 2016.

Junio de 2006: La exmodelo de Playboy Karen McDougal dice que en esta fecha conoció a Trump, después de que “The Apprentice” se filmara en la Mansión Playboy de Los Ángeles. McDougal ha alegado que tuvieron una aventura de 10 meses que terminó en 2007, una afirmación que Trump niega.

Julio de 2006: La actriz porno Stormy Daniels y Trump se conocen en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe. Daniels alega que tuvieron un encuentro sexual, Trump niega la afirmación.

Mayo de 2011: Daniels comparte su afirmación sobre el encuentro en una entrevista con la revista In Touch, pero la historia no se publica en ese momento. En octubre, Michael Cohen, el abogado mediador de Trump, envía un correo electrónico al abogado general de la publicación en el que dice que Trump emprendería acciones legales agresivas si se publicara la historia. No se publica hasta 2018.

16 de junio de 2015: Trump anuncia que buscará la nominación republicana para la presidencia.

Agosto de 2015: Trump y Cohen se reúnen en la Trump Tower de Manhattan con David Pecker, entonces director general de American Media Inc, también conocida como AMI, que publica el National Enquirer, un tabloide semanal. Según el testimonio de Pecker, él dice en la reunión que actuará como los “ojos y oídos” de la campaña, y notificará a Cohen sobre las afirmaciones que se hagan sobre Trump para que los derechos sean comprados y suprimir las historias.

Octubre de 2015: Pecker se entera de que Dino Sajudin, exportero de la Trump Tower, trata de vender la historia de que Trump tuvo un hijo con una empleada.

15 de noviembre de 2015: El National Enquirer paga a Sajudin 30.000 dólares por los derechos del rumor. El tabloide concluye que la historia no era cierta. La mujer y Trump han negado las acusaciones.

19 de julio de 2016: Trump se convierte oficialmente en el candidato presidencial republicano en la convención del partido.

5 de agosto de 2016: AMI compra la historia de McDougal sobre la aventura que afirma haber tenido con Trump en 2006 y 2007. La compañía le paga 150.000 dólares, y acepta mostrarla en dos portadas de revistas y publicar 100 artículos de revista escritos por ella.

6 de septiembre de 2016: Cohen se graba a sí mismo informar a Trump sobre el plan para comprar la historia de McDougal a AMI. Cohen dice en la cinta que ya habló con Allen Weisselberg, jefe de finanzas de la Trump Organization, sobre “cómo organizar todo el asunto”.

30 de septiembre de 2016: Cohen firma un acuerdo para comprar la parte de confidencialidad del contrato de McDougal por 125.000 dólares a través de una empresa llamada Resolution Consultants LLC.

Principios de octubre de 2016: Pecker le dice a Cohen que el trato para comprar la confidencialidad de McDougal se cancela. Cohen nunca paga los 125.000 dólares. “Le dije que el convenio, el acuerdo de la cesión, está cancelado. No voy a seguir adelante”, testificó Pecker.

7 de octubre de 2016: El periódico The Washington Post publica la cinta de “Access Hollywood” de 2005.

8 de octubre de 2016: El representante de Daniels le dice al National Enquirer que ella está dispuesta a hacer declaraciones oficiales que confirmen un encuentro sexual con Trump. Pecker y Howard conectan a Cohen con el abogado de ella, Keith Davidson. Durante los próximos días, Cohen negocia un acuerdo de 130.000 dólares para adquirir los derechos de la historia de Daniels y mantenerla en silencio.

27 de octubre de 2016: Cohen transfiere el pago al bufete de abogados de Davidson por medio de una corporación pantalla, Essential Consultants LLC. Al día siguiente, Daniels firma un acuerdo confidencial y de no divulgación. El acuerdo utiliza los seudónimos Peggy Peterson para Daniels y David Dennison para Trump.

4 de noviembre de 2016: El periódico The Wall Street Journal publica una historia que revela el acuerdo de McDougal con AMI, la empresa matriz del Enquire. La historia también menciona a Daniels, y dice que ella había estado en conversaciones con una cadena de televisión para contar su historia, pero cortó las negociaciones. La portavoz de la campaña de Trump, Hope Hicks, niega que Trump haya tenido una relación con cualquiera de las dos mujeres, y dice sobre el acuerdo de McDougal: “No tenemos conocimiento de nada de esto”.

9 de noviembre de 2016: Trump es elegido presidente.

20 de enero de 2017: Trump toma juramento como presidente.

Enero de 2017: Cohen solicita a la Trump Organization el reembolso por su pago de 130.000 dólares a Daniels, así como 50.000 dólares adicionales por “servicios tecnológicos” de campaña no relacionados. Cohen proporciona a los ejecutivos de la empresa una copia de un estado de cuenta bancario que refleja la transferencia bancaria a Davidson.

Al testificar ante el tribunal, Jeffrey McConney, exinterventor y vicepresidente sénior de la Trump Organization, recordó una reunión con Allen Weisselberg, director financiero de la empresa, a quien se le ocurrió un plan para pagarle a Cohen el dinero que se le debe, más un bono de 60.000 dólares y fondos adicionales para cubrir los impuestos que deberá pagar al declarar el dinero como ingreso, un total de 420.000 dólares.

27 de enero de 2017: Último día de Cohen como empleado de tiempo completo de la Trump Organization, según el testimonio de McConney. Cohen comienza a presentarse a sí mismo como el “abogado personal” de Trump.

14 de febrero de 2017: Cohen envía a McConney una factura por correo electrónico y solicita el pago “de conformidad con el contrato de acuerdo de retención” por los servicios prestados durante enero y febrero de 2017. La factura solicitaba el pago de 35.000 dólares por cada uno de esos dos meses: los primeros dos pagos mensuales de su plan de pago en cuotas. Weisselberg aprueba los pagos y McConney envía la factura a un supervisor de cuentas por pagar con las instrucciones: “Contabilizar en gastos legales. Escriba ‘acuerdo de retención para los meses de enero y febrero de 2017’ en la descripción”.

10 de enero de 2018: Daniels emite una declaración que dice que las acusaciones de que tuvo una “relación sexual y/o romántica” con Trump son “absolutamente falsas” y los rumores de que recibió dinero de Trump para mantener su silencio son “completamente falsos”.

12 de enero de 2018: El Wall Street Journal revela públicamente el pago de Cohen a Daniels.

30 de enero de 2018: Daniels emite otra declaración en la que niega haber tenido un encuentro sexual con Trump.

13 de febrero de 2018: Cohen le dice al periódico The New York Times que le pagó a Daniels de su propio bolsillo.

5 de abril de 2018: A bordo del avión presidencial Air Force One, un periodista de The Associated Press le pregunta a Trump: “¿Sabía usted sobre el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels?”. Trump responde: “No”.

9 de abril de 2018: Agentes federales en Nueva York allanan la oficina de Cohen y una habitación de hotel, y confiscan registros sobre temas que incluyen el pago realizado a Daniels. Trump dice: “Me acabo de enterar de que irrumpieron en la oficina de uno de mis abogados personales, un buen hombre”.

26 de abril de 2018: En una entrevista telefónica con “Fox & Friends”, noticiero matutino y programa de entrevistas del canal de televisión por suscripción Fox News, Trump reconoce que Cohen lo representó en el “loco acuerdo con Stormy Daniels”.

2 de mayo de 2018: Rudy Giuliani, quien representa a Trump como uno de sus abogados, le dice a Fox News que Trump le reembolsó a Cohen los 130.000 dólares pagados a Daniels.

3 de mayo de 2018: Trump tuitea que Cohen recibió un honorario de retención mensual —“no de la campaña y que no tiene nada que ver con la campaña”— para firmar un acuerdo de confidencialidad, que es “muy común entre celebridades y personas adineradas”.

24 de julio de 2018: El abogado de Cohen publica la cinta de septiembre de 2016 en la que Cohen habla con Trump sobre los pagos.

21 de agosto de 2018: Cohen se declara culpable en un tribunal federal de Manhattan de violaciones al financiamiento de campañas y otros cargos que incluían el organizar los pagos de dinero para acallar. En la audiencia, afirma que Trump le ordenó que arreglara el pago. Trump nunca es acusado de ningún delito relacionado con la investigación federal. Cohen es sentenciado después a tres años de prisión.

22 de agosto de 2018: Trump tuitea: “¡Si alguien está buscando un buen abogado, le sugeriría encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen!”.

Septiembre de 2018: AMI celebra un acuerdo de no procesamiento con los fiscales federales de Manhattan en relación con su acuerdo con McDougal, según documentos judiciales.

1 de agosto de 2019: La Trump Organization recibe una citación del gran jurado de la oficina del entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, que exige los registros y comunicaciones relacionados con los pagos a Daniels y a McDougal.

3 de noviembre de 2020: Trump enfrenta a Joe Biden en las elecciones presidenciales y al final pierde ante el demócrata.

2 de noviembre de 2021: Alvin Bragg es elegido fiscal de distrito de Manhattan, reemplaza a su colega demócrata Vance y hereda la investigación sobre Trump.

23 de enero de 2023: Bragg forma un nuevo gran jurado para escuchar pruebas sobre Trump.

30 de marzo de 2023: El gran jurado imputa a Trump de cargos estatales por acusaciones de que falsificó los registros internos de su empresa para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos realizados a Cohen por ayudar a encubrir los presuntos encuentros. La imputación convierte a Trump en el primer expresidente de Estados Unidos acusado de un delito.

4 de abril de 2023: Trump es procesado. Se declara inocente y jura luchar contra los cargos.

15 de abril de 2024: Trump va a juicio en Manhattan.