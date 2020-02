Juez desecha acusación contra Yuridia por defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.-En una audiencia que se prolongó por más de dos horas, la mañana de este viernes un juez federal en Hermosillo dictó auto de libertad a Yuridia, desechando la acusación que pesaba en su contra por el delito de Defraudación Fiscal.

La cantante sonorense acudió a los juzgados acompañada por su abogado Omar Castillo García, quien explicó que la diligencia inició el lunes cuando el juez determinó no imponerle ninguna medida cautelar, y finalmente este viernes resolvió el auto de no vinculación a proceso decretando su libertad absoluta.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) acusaba a la cantante sonorense de haber declarado una cantidad de ingresos menor a la que en realidad obtuvo en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y que se descubrió tras una auditoría de la Secretaría de Hacienda.

Yuridia aseguró que esta situación le ocurrió por confianzuda, pues no fue ella quien realizó la declaración sino un contador en quien confió y se apoyó como lo hace todo contribuyente.

“Estaba confundida porque yo no entiendo, desconozco muchos de los términos que se usan, lo que dicen, ahí más o menos me lo explicaron pero fue por confiar en un contador, ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora y a eso me voy a dedicar ahora para que no me vaya tan mal”, dijo a manera de broma.