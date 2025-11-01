Jueces ordenan usar fondos de contingencia para el programa de alimentos SNAP durante el cierre

Una persona compra productos agrícolas cubiertos por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en una tienda de comestibles en Baltimore, el jueves 30 de octubre de 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

BOSTON (AP) — Dos jueces federales fallaron casi simultáneamente el viernes que la administración del presidente Donald Trump debe seguir financiando el SNAP, el programa de ayuda alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno.

Los jueces en Massachusetts y Rhode Island dieron a la administración la opción de financiar el programa parcial o completamente para noviembre. Eso también trae incertidumbre sobre lo que sucederá a continuación y retrasará los pagos para muchos beneficiarios, cuyas tarjetas por lo general se recargan a principios de mes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) planeaba congelar los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria a partir del 1 de noviembre, argumentando que ya no podía seguir financiándolo debido al cierre. El programa ayuda a uno de cada ocho estadounidenses, es una pieza clave de la red de seguridad social del país y cuesta alrededor de 8.000 millones de dólares mensuales a nivel nacional.

La senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota e integrante de la Comisión de Agricultura del Senado que supervisa el programa de ayuda alimentaria, dijo que los fallos del viernes de jueces nominados al tribunal por el expresidente Barack Obama confirman lo que los demócratas han estado diciendo: “La administración está eligiendo no alimentar a los estadounidenses necesitados, a pesar de saber que está legalmente obligada a hacerlo”.

Los jueces coinciden en que se deben usar los recursos de contingencia

Fiscales estatales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como el Distrito de Columbia, desafiaron el plan de pausar el programa, argumentando que la administración tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones.

La administración federal dice que no tiene permitido utilizar un fondo de contingencia con alrededor de 5.000 millones de dólares para el programa, y revirtió un plan del Departamento de Agricultura de antes del cierre que decía que se utilizaría dinero para mantener funcionando el SNAP. Los funcionarios demócratas dicen que no solo se puede, sino que se debe de usar ese dinero. También dijeron que hay otro fondo por separado con alrededor de 23.000 millones de dólares disponibles para la causa.

En un caso presentado por ciudades y organizaciones sin fines de lucro, el juez federal John J. McConnell falló en Providence, Rhode Island, que el programa debe ser financiado utilizando al menos los fondos de contingencia, y pidió una actualización sobre el avance para el lunes.

Además de ordenar al gobierno federal que use reservas de emergencia para respaldar los beneficios del SNAP, McConnell dictaminó que todas las exenciones de requisitos laborales anteriores deben respetarse. Durante el cierre, el Departamento de Agricultura ha terminado con las exenciones que eximían de requisitos laborales a adultos mayores, veteranos y otros.

Hubo elementos similares en el caso de Boston, donde la jueza federal Indira Talwani dictaminó en una opinión escrita que el USDA tiene que pagar por el SNAP, y calificó la suspensión de “ilegal”. Ordenó al gobierno federal que informe al tribunal para el lunes si usarán los fondos de contingencia para proporcionar beneficios reducidos del SNAP en noviembre o financiarán completamente el programa “utilizando tanto los fondos de contingencia como fondos adicionales disponibles”.

“La suspensión de los pagos del SNAP por parte de los demandados se basó en la conclusión errónea de que los Fondos de Contingencia no podían usarse para asegurar la continuación de los pagos de SNAP”, escribió la jueza. “Este tribunal ha aclarado ahora que los demandados están obligados a usar esos Fondos de Contingencia según sea necesario para el programa SNAP”.

Después del fallo, no estaba claro qué tan rápido podrían recargarse las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos. Ese proceso a menudo toma de una a dos semanas.

La administración no dijo de momento si apelará los fallos.

Los estados, bancos de alimentos y beneficiarios del SNAP se han estado preparando para un cambio abrupto en cómo las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos. Defensores y beneficiarios dicen que detener la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas.

La mayoría de los estados han anunciado más financiamiento, o más rápido, para bancos de alimentos o formas novedosas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.

A lo largo de Estados Unidos, defensores que llevaban semanas alertando sobre el corte inminente de beneficios del SNAP dejaron escapar un pequeño suspiro de alivio el viernes cuando se emitieron los fallos, aunque reconocieron que la victoria es temporal y posiblemente incompleta.

“Miles de bancos de alimentos sin fines de lucro, despensas y otras organizaciones en todo el país pueden evitar la carga imposible que habría resultado si los beneficios del SNAP se hubieran detenido”, dijo Diane Yentel, presidenta y directora general del Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro, uno de los demandantes en el caso de Rhode Island.

Incertidumbre ante la posibilidad de menos prestaciones

Cynthia Kirkhart, directora general del Banco de Alimentos Facing Hunger, en Huntington, Virginia Occidental, dijo que su organización y las despensas a las que sirve en Kentucky, Ohio y Virginia Occidental mantendrán sus horas extra este fin de semana, sabiendo que las personas cuyos subsidios suelen llegar al inicio del mes no los verán.

“Lo que sabemos, a menos que la administración sea mágica, es que nada va a suceder mañana”, sentenció.

Kristle Johnson, una estudiante de enfermería a tiempo completo de 32 años y madre de tres en Florida, está preocupada por la posibilidad de que llegue menos ayuda.

A pesar de comprar carne al por mayor, planificar cuidadosamente las comidas y no comprar comida chatarra, dijo que la ayuda de 994 dólares mensuales no cubre los alimentos de todo el mes.

“Ahora tengo que lidiar con alguien que quiere deshacerse de todo lo que tengo para mantener a mi familia a flote hasta que yo pueda mejorar”, dijo Johnson sobre Trump.

El fallo no resuelve diferencias partidistas

En una conferencia de prensa en Washington el viernes, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra al SNAP, dijo que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirán por mucho tiempo el costo del programa de apoyo alimenticio. Hablando en una conferencia de prensa junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Capitolio, la funcionaria culpó a los demócratas por negarse a poner fin a su obstrucción en el Senado y llegar a un acuerdo presupuestal con los republicanos.

Un esfuerzo esta semana para mantener la financiación del SNAP durante el cierre del gobierno fracasó en el Congreso.

Para calificar al SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro después de ciertos gastos no puede exceder la línea de pobreza federal, que es de aproximadamente 31.000 dólares al año. El año pasado, el programa proporcionó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con niños.

“La decisión del tribunal protege a millones de familias, personas mayores y veteranos de ser utilizados como palanca en una lucha política y sostiene el principio de que nadie en Estados Unidos debería pasar hambre”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora general de Democracy Forward, sobre la decisión de Rhode Island.