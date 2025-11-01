Fallece mujer de 52 años por lesiones tras una caída

NUEVO LAREDO, TAM .- Una mujer identificada como María del Rocío “B”, de 52 años, falleció en el Hospital General de esta frontera, días después de haber ingresado por las lesiones sufridas a consecuencia de una caída de su propia altura.

De acuerdo con el informe médico, la víctima presentaba hematomas en el rostro y rodillas, derivados del accidente ocurrido el 26 de octubre. Inicialmente fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron al hospital, donde permaneció bajo observación médica hasta su fallecimiento, registrado alrededor de las 10:03 horas.

Su hijo, Jordan Manuel “M”, informó que la mujer padecía hipertensión, diabetes, problemas de movilidad y antecedentes de embolia, condiciones que la hacían propensa a sufrir caídas accidentales.

Elementos de la Policía Investigadora acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso y elaborar el informe correspondiente. Todo indica que la causa del deceso estuvo relacionada con complicaciones derivadas de sus padecimientos y la caída sufrida días antes.

Autoridades de salud reiteraron la importancia de brindar acompañamiento y supervisión constante a personas con movilidad reducida o enfermedades crónicas, a fin de prevenir accidentes domésticos que puedan tener consecuencias fatales.