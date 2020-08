Juan Soler tiene dramático dolor

CIUDAD DE MÉXICO.- A sólo unos días del estreno de la telenovela La Mexicana y El Güero, que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler, el galán argentino sufrió una descompensación física provocada por un ataque de gastritis.

Por esta razón, la producción que encabeza Nicandro Díaz no le dio llamado el jueves para que descansara en su casa, pues lo necesitan al 100 en los próximos días.

Esta telenovela, que es una comedia romántica, fue presentada a la prensa hace unos días, ya que su estreno está programado para mañana en Las Estrellas a las 20:30 horas.

“De salud estoy muy bien, tuve un ataque de gastritis, (el miércoles) me sentí mal, me dolía muchísimo la panza, retortijones, me dolía mucho el cuerpo”, dijo Soler en entrevista telefónica.

“Me llevaron al médico. Tengo gastritis, me dieron medicinas, me hidrataron porque estaba deshidratado por la misma gastritis”, agregó el actor, quien da vida a “El Güero” Tyler en la novela.

La noticia de su malestar se ventiló porque el jueves el actor no asistió a las grabaciones.

“Me dieron un día de descanso”, aclaró Soler, de 54 años, quien ya se incorporó nuevamente a la producción.

Aunque señaló que ya se está mejor, fueron varias cuestiones las que provocaron su descompensación.

“Carga de trabajo, poco sueño, mis rutinas de ejercicio en la mañana. Tengo que bajarle algo, es lo que me dijo el doctor”, compartió el argentino.

“Ya me siento muy bien. Ya me encuentran en el foro”.

La Mexicana y El Güero es una telenovela que también reúne en su elenco a Luis Roberto Guzmán, Irán Castillo, Jacqueline Andere, Lorena Velázquez y Julio Camejo, entre otros.

La producción retrasó las grabaciones debido a la llegada del Covid-19.

“Todo (en las grabaciones) marcha muy bien, a pasos acelerados. El día 17 (lunes) a las 20:30 horas los esperamos por Las Estrellas”, señaló el galán. “Estuvimos grabando con todos los protocolos como se debe trabajar.

“El producto es algo muy divertido, un melodrama clásico y con tintes de comedia que hará que al público realmente le guste mucho la historia. Estoy convencido que nos va a ir muy bien”, agregó.