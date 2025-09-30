Juan Morton rinde su Primer Informe de Actividades

Entre los datos más importantes presentados en el informe se mencionaron la inversión histórica en becas escolares, el pago de titulaciones, acciones en salud, apoyo al deporte y el equipamiento del cuerpo de bomberos

Ciudad Anáhuac, NL.- El alcalde Juan Morton rindió su Primer Informe de Actividades el viernes en el Centro Cultural de Anáhuac, en un evento realizado conforme a la ley y dirigido a la ciudadanía.

Durante la sesión de Cabildo pública, se presentó un emotivo video que destacó los avances en educación, salud, obra pública y las acciones del DIF Municipal, reflejando el compromiso de esta administración con el bienestar de las familias anahuacenses y resaltando el gran trabajo humanista del DIF Municipal, presidido por la Ing. Rocío González de Morton, quien ha encabezado programas de apoyo social y atención a los sectores más vulnerables.

Entre los datos más importantes presentados en el informe se mencionaron la inversión histórica en becas escolares, el pago de titulaciones, acciones en salud, apoyo al deporte y el equipamiento del cuerpo de bomberos, como algunas de las iniciativas más destacadas de este primer año de gobierno.

En su mensaje, el presidente municipal reafirmó que seguirá trabajando hombro con hombro con la ciudadanía y aseguró que “lo mejor para Anáhuac está por venir”.

Al evento también asistieron importantes representantes de los tres poderes del Estado, entre ellos el Dr. Marco Antonio González Valdez en representación del Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda; el Diputado Ing. José Luis Santos Martínez, representante del Congreso del Estado; y el Lic. René de León Mireles, representante del Poder Judicial.

Este informe marca un nuevo capítulo para Anáhuac, consolidando una administración cercana, transparente y comprometida con su gente.