Jóvenes usan parkur para combatir contaminación lumínica en Francia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el calentamiento global y la severa crisis energética que se vive en el mundo, un grupo de jóvenes decidió dejar su granito de arena apagando las luminarias de diversas tiendas y comercios en Rennes, Francia.

Utilizando sus habilidades de parkur —deporte caracterizado por la superación de obstáculos, principalmente estructuras urbanas, presentes en un recorrido por medio de la capacidad atlética y motriz de una persona—, los jóvenes fueron captados en video en las calles de Rennes, donde con diversos saltos y acrobacias apagaron las luminarias innecesarias de diversos letreros y escaparates que algunos establecimientos dejan encendidas durante toda la noche.

Using parcours skills to turn off needless corporate lighting during an energy crisis. pic.twitter.com/kmu0FtgoX3

— Carlton Reid (@carltonreid) July 11, 2022