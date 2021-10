Joven sastre da vida a las prendas

NUEVO LAREDO, TAM.- No hay duda. El oficio de sastre tuvo momentos importantes. Hoy menos solicitado para confección de prendas nuevas, pero hay algunos que se resisten a dejarlo perder.

Alejandro Castro Leija, un neolaredense de 26 años de edad, de oficio sastre, cuando empezó a trabajar en una sastrería se dio cuenta que tenía la habilidad de hacer y aprender cosas.

“Fue así como me atrapó este oficio, y lo empecé a desempeñar, es algo que me gustó y me quedé en él. Es una actividad que me relaja va de acuerdo a mi personalidad, requieren paciencia, incluso me apoya cuando estoy estresado, me di cuenta que este oficio es también muy práctico para otras personas”, añadió.

Fue un proceso de aprendizaje, pero ahora ya tiene un negocio propio desde hace tres años. En la región fronteriza se dedica más a los ajustes, composturas y transformación de pantalones, camisas, blusas y vestidos.

Aunque también tiene la capacidad de hacer ropa sobre medida, haciendo los cortes precisos para confeccionarla.

“Al taller acuden más hombres que mujeres, muchos de ellos buscan dar más vida a sus prendas aunque sí hay personas que traen ropa nueva y quiere que se les realice algunos ajustes. El trabajo no ha disminuido a pesar de que la pandemia llegó a la mitad de vida del negocio. Hubo una ligera disminución mas que nada por la incertidumbre”, aseguró Castro Leija.

Incluso se enfocaron a la producción de cubrebocas con filtro y de tela, tuvieron que adaptarse para un producto que garantizara su uso, primero fueron utilizados por la familia y amigos y luego ya vieron que funcionaban y los vendieron a todo público.

Hoy a tres años de distancia, el oficio le agrada mucho, se adapta a su personalidad, hay ciertas características que le agradan. Se considera introvertido y al estar solo tiene una mayor concentración y creatividad, aseguró.

El trabajo lo desempeña con mucho orden, cuidando los tiempos. Con el tiempo piensa en crecer y tener personal a su mando para delegar, pero siempre buscando generar creaciones nuevas en prendas de vestir, añadió.

Conoce el oficio, le gusta, sabe que puede crecer pero en lo personal le gustaría hacer en forma pausada, ayudar a amigos, familiares y conocidos. «No tengo mucha prisa por hacer algo masivo, pero tengo la confianza en que mi trabajo me llevará a un mayor éxito. Hasta ahora los clientes se han incrementado gracias a la publicidad de boca en boca”, aseguró.

Casado y sin hijos, con el taller en casa, respeta sus horarios y siempre está al pendiente de su familia. Sus clientes son conocidos y procura entregar a tiempo los trabajos. Su esposa le apoya atendiendo a los clientes o en alguna ocupación en la Sastrería Caballero.

A sus órdenes en Instagram como Caballero, sastre o al teléfono 867 1766027 al WhatsApp.