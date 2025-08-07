Jonrón de Goldschmidt da triunfo a Yankees y rompe racha de cinco derrotas

El emergente conectó cuadrangular en la séptima entrada para vencer 3-2 a Rangers; Nueva York evitó la barrida y conservó su lugar en la pelea por el comodín

Paul Goldschmidt de los Yankees de Nueva York, al centro, celebra con el equipo después de conectar un jonrón solitario en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el miércoles 6 de agosto de 2025, en Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

ARLINGTON, Texas.- Paul Goldschmidt puso a los Yankees por delante con un jonrón solitario como emergente en la séptima entrada y Nueva York puso fin el miércoles a su racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria de 3-2 sobre los Rangers de Texas.

Goldschmidt conectó profundo contra el relevista zurdo Robert García (1-7), quien ahora ha permitido jonrones en sus últimas tres apariciones.

Los Yankees (61-54) evitaron ser barridos en Texas por primera vez desde 2010 y evitaron que los Rangers los superaran por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana.

Mark Leiter Jr. (5-6) obtuvo la victoria después de entrar con un corredor en la sexta entrada y conseguir un elevado antes de un rodado para doble play que terminó la entrada. Eso ocurrió después de que su primo, el novato abridor de los Rangers Jack Leiter, ponchara a tres y otorgara cuatro bases por bolas en tres 1/tres entradas mientras permitía dos carreras (una limpia).

David Bednar ponchó a cinco mientras realizaba 42 lanzamientos en las últimas 1 2/3 entradas para su 18º salvamento.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 2-0 con una anotada.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 3-3 con dos anotadas.