IndyCar y Pato O’Ward sorprendidos por publicación de ICE sobre ‘Speedway Slammer’

Incluye un auto con el mismo número del único piloto mexicano en el campeonato

Pato O'Ward celebra tras su victoria en el GP de Toronto de la IndyCar, el domingo 20 de julio de 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El piloto de IndyCar Pato O’Ward y los ejecutivos de la serie reaccionaron sorprendidos por una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional que promociona planes para un centro de detención de inmigrantes en Indiana llamado “Speedway Slammer”, e incluye un auto con el mismo número del único piloto mexicano en el campeonato.

“Tomó a mucha gente por sorpresa. Definitivamente me tomó por sorpresa”, dijo O’Ward el miércoles. “Estaba un poco sorprendido por las coincidencias de eso y, entiende, de lo que significa. … No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente, por decir lo menos”.

La publicación del martes incluía una imagen de un vehículo estilo IndyCar con el número 5 que tenía “ICE” impreso varias veces de manera similar a la exhibición de un patrocinador. Parecía ser una imagen generada por computadora, con el auto en una pista y un edificio similar a una prisión en el fondo.

Indiana alberga el mítico circuito del Indianapolis Motor Speedway, y en donde IndyCar tiene su sede.

“No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer”, indicó IndyCar en un comunicado difundido el miércoles. “Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto”.

O’Ward dijo que no vio la publicación hasta que un amigo le envió un mensaje de texto al respecto.

“No he leído mucho sobre eso porque no creo que quiera hacerlo”, comentó el piloto mexicano.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación separada utilizó “SpeedwaySlammer” al anunciar la nueva asociación con el estado de Indiana para expandir el espacio de detención en 1.000 camas.

O’Ward, segundo en la clasificación de pilotos de IndyCar esta temporada, se encontraba en Texas para promover la primera edición del Gran Premio de Arlington el próximo año.

Esa carrera el 15 de marzo se llevará a cabo en un circuito callejero de 4,3 kilómetros (2,7 millas) que rodea los estadios de los Cowboys de Dallas de la NFL y los Rangers de Texas de MLB. O’Ward lanzó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego de los Rangers contra los Yankees de Nueva York.