Jon Rahm se centra en el golf y no piensa en el futuro de LIV

El capitán de Legion XIII Jon Rahm en el hoyo 16 de la primera ronda del torneo LIV México el jueves 16 de abril del 2026. (Scott Taetsch/LIV Golf via AP)

El capitán de Legion XIII Jon Rahm en el hoyo 16 de la primera ronda del torneo LIV México el jueves 16 de abril del 2026. (Scott Taetsch/LIV Golf via AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jon Rahm negó haber tenido problemas para seguir adelante en el campo pese a la incertidumbre que rodea el futuro de la LIV Golf.

El español quedó como líder el viernes, tras la segunda ronda, incluso cuando surgieron más preguntas a partir de una entrevista televisiva con el director ejecutivo de la liga saudí de golf, Scott O’Neil.

Tras una actuación complicada en el Masters, Rahm firmó un 67, 4 bajo par el viernes. Un día antes tuvo una ronda de 65 para tomar una ventaja de un golpe en el certamen LIV Golf México.

“Se necesita mucho para ganar, y también hace falta un poco de suerte”, manifestó Rahm. “Está claro que estoy jugando lo suficientemente bien; sólo necesito aprovechar las oportunidades que me estoy generando”.

Rahm aventajaba por un golpe a Matthew Wolff (65), Tom McKibbin (65) y Harold Varner III (66) en el Club de Golf Chapultepec.

La especulación se disparó el miércoles de que la principal fuente de financiación de LIV —el fondo soberano de Arabia Saudí— pareció en riesgo de agotarse. O’Neil indicó en un memorando al personal que la temporada 2026 seguiría sin interrupciones y a “plena potencia”.

Persistían las dudas sobre si eso se mantendría más allá de fin de año, y O’Neil añadió más intriga en una entrevista con TNT Sports, con sede en el Reino Unido.

“La realidad es que tienen financiación durante la temporada, y luego trabajas como loco como empresa para crear un plan de negocios que nos mantenga en marcha”, expresó O’Neil. “Pero eso no es diferente de cualquier otra empresa financiada por capital privado en la historia de la humanidad”.

Más tarde, la entrevista fue retirada de la cuenta de redes sociales de TNT Sports y reemplazada por una versión diferente.

En una entrevista previa con el equipo de transmisión de LIV, O’Neil se mostró optimista.

“Dado el impulso de este negocio, estamos realmente entusiasmados con dónde estamos y la posición que tenemos”, comentó O’Neil.

Señaló que se reunió con 50 personas en el Masters y presentó un plan que “podría sorprender a la gente”. LIV Golf ha dicho que algunas de sus métricas, como la venta de entradas y los patrocinios de equipos, han aumentado, y O’Neil proyecta que 10 de los 13 equipos y cuatro de los 14 eventos serán rentables.

Pero hay un costo considerable asociado con las bolsas de premios (30 millones de dólares por cada torneo) y con las operaciones. El boletín Money in Sport informó en febrero que LIV Golf ya había gastado 5.300 millones de dólares y se proyectaba que superaría los 6.000 millones de dólares para finales de año.

“Sobre esta idea de llevar equipos al mercado, tuve dos llamadas esta mañana”, dijo O’Neil en la transmisión de LIV. “Hay esta idea de: ‘¿Tienen que recaudar dinero?’. Probablemente, esto es negocio. Pero si mantenemos la trayectoria como vamos y el crecimiento de ingresos, esto va a ser un muy buen negocio durante muchísimo tiempo”.