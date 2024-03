Jon Batiste, listo para brillar en el Montreux Jazz Festival Miami y en los Oscar

“Estoy emocionado de llevar el festival a Miami. Miami tiene una cultura muy fuerte y rica y el festival tiene una cultura fuerte y rica, así que será algo muy especial y único en el mundo; creo que se convertirá en un destino principal para cultura y el arte”, dijo en una entrevista reciente por videollamada.

En su concierto del sábado se presentará con la estrella brasileña Lia de Itamaracá.

“Es la reina de la ciranda, una forma muy especial de música de carnaval y tradición, y ella es una de las pioneras y nunca se ha presentado en Estados Unidos”, destacó Batiste. “Nos presentamos juntos por primera vez en Brasil el año pasado y nos hemos vuelto amigos y ella es muy importante para la cultura, así que quería celebrarla”.

Para Batiste, Miami tiene todo para ser una capital del jazz como Montreux, Suiza, donde se celebra la versión europea del festival desde 1967 y en la que el músico ha tenido oportunidad de participar en varias ocasiones.

“Creo que tendrá todo lo genial que tiene el festival en Europa, pero también el hecho de que sea en Miami le da algo que el festival en Europa no tiene, que es esta base de músicos y una ciudad tan vibrante y vida cultural que realmente amplificará el festival y eso es algo que me emociona también”, señaló.

Para cada una de sus presentaciones, Batiste prometió que tendrá un repertorio e invitados diferentes, así como bailarines y músicos.

“En el momento nos alimentamos de la energía del público. El público es parte de las presentaciones que hago, es muy importante, es una relación emocional recíproca”, apuntó. “Será una actuación muy especial cada día”.

En el festival también se presentará el músico cubano Cimafunk, la estrella brasileña Daniela Mercury, The Wailers de Jamaica y Emily Estefan, hija de Emilio y Gloria Estefan.

“Cada artista en el festival, ayudé a reservarlo o lo recomendé, así que es difícil elegir uno, porque estuve muy involucrado para que se convirtiera en lo que es hoy”, dijo Batiste sobre a quién le gustaría ver si él estuviera entre el público.

Sus emociones continuarán el próximo fin de semana cuando llegue por segunda ocasión como nominado a los Oscar y como artista con un número musical para la ceremonia del 10 de marzo en Los Ángeles.

Tras ganar su primer Premio de la Academia por la música original de la película animada “Soul” en 2021, ahora compite por la canción “It Never Went Away” del documental “American Symphony”. El filme, dirigido por Matthew Heineman, retrata los logros de Batiste, como sus múltiples Grammy y su Oscar, a la vez que revela sus luchas personales, como la leucemia que ha padecido su esposa, la autora Suleika Jaouad.

“Es un honor increíble, hay tanto trabajo duro en mi arte”, dijo. “Todo eso es genial porque se requiere tanto para que suceda, se requiere tanto para poderlo compartir, espero que sea algo significativo para la gente y les ayude con su vida. Es genial sentir que ha resonado con tanta gente”.

El documental ganó el fin de semana pasado el Premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos y tiene como productores ejecutivos a Barack y Michelle Obama. Pero comenzó como un proyecto pequeño, con Batiste y su esposa siendo seguidos sólo por una cámara a la que se habituaron después de un mes.

“Comenzó a sentirse como que ni siquiera estaban ahí, olvidas que te están filmando y se convierte en algo natural”, dijo. “Como no teníamos asociación con Netflix o los Obama y era sólo el cineasta y mi familia y estábamos filmando sin saber que se convertiría en una película o sin pensar que era algo que el mundo vería, realmente no sentíamos la presión, no sentíamos que iba a ser la película que es hoy”.

La conmovedora “It Never Went Away” comenzó como una canción de cuna para Jaouad cuando estaba en el hospital. Batiste la retomó cuando estaban cerca de estrenar la película.

“La convertí en una canción porque necesitábamos un tema para el final de la película, fue algo que le agregamos de último minuto antes de la Premiere, no podíamos encontrar el final adecuado para la película”, señaló. “Así que regresé a las canciones de cuna que escribí para Suleika cuando estaba en el hospital. Así que el material desde el que se originó la canción venía de las experiencias reales y honestas de las que se trata la película”.

Batiste pidió estar atentos a la alfombra roja de los Oscar por la que planea desfilar con mucho estilo.

“Será lindo, estoy emocionado, tengo varios trajes que me voy a poner: el traje para la presentación en vivo, el look para la alfombra roja y el look para cuando estemos sentados (en las butacas) y ese estilo probablemente será algo con Suleika”, dijo. “Vamos a estar juntos en la ceremonia, vamos a ir combinados y tener una gran, gran coordinación, así que búsquennos en la alfombra roja y en la ceremonia”.