Joe Biden gana elecciones primarias de Carolina del Sur

COLUMBIA, EU.- Joe Biden necesitaba desesperadamente una victoria en Carolina del Sur y la obtuvo. Dos minutos después de que cerraran los colegios electorales a las siete de la tarde, se anunciaba la victoria rotunda del exvicepresidente de Barack Obama, el primer presidente de color en la historia de Estados Unidos. El chaleco salvavidas le llegaba de la mano del voto afroamericano.

La tarde era muy importante para la nominación demócrata y Carolina del Sur acababa de alterar su trayectoria. Si hasta ahora había sido Buttigieg, Sanders, y de vuelta Sanders, acaba de llegar el esperado turno de Biden. En su tercer asalto para el nombramiento del Partido Demócrata a la Casa Blanca, en un periodo total de 32 años, sin haber ganado nunca antes un solo Estado, el exvicepresidente cumplía con lo que había prometido: ganar las primarias de Carolina del Sur.

Biden, de 77 años, no es el joven Bill Clinton de 46 años al que se apodó the comeback kid tras recuperar la casa del Gobernador de Arkansas en 1992. Y sin embargo, la hazaña es parecida. Tras decepcionantes resultados en Iowa, New Hampshire y Nevada, Biden apostó por conquistar un Estado que ha sido históricamente su bastión político y donde la minoría negra compone un 56% del electorado demócrata.

Las encuestan otorgaron la razón al antiguo senador de Delaware, que le daban como ganador de las primarias en Carolina del Sur. El gran momento de Bernie Sanders, el hombre convertido en la fuerza arrolladora capaz de situar su nombre para luchar por el título a la Casa Blanca frente a Donald Trump, sufrió un revés.

Cerca del 30% de la población del llamado Palmetto State es afroamericana. Y con ese sector de la población Joe Biden tiene lazos que hay quien considera condescendientes, pero que juegan a su favor: haber sido el vicepresidente del primer presidente afroamericano. Consciente de esa afinidad, Biden saca elegantemente réditos de ella.

En cada mitin, en cada reunión en un centro de mayores o en una iglesia, recuerda que él estuvo allí, al lado de “un gran hombre, con coraje y una visión para América”. “Un hombre extraordinario cuyo legado pienso defender, proteger y ampliar cuando sea presidente”, proclamaba Biden levantando vítores de sus seguidores.

La mañana era fría pero poco antes de las siete, a la hora en que abrían los colegios electorales en Carolina del Sur, Aniyah Simmons esperaba a la puerta de la escuela de primaria Corcoran, en North Charleston. Simmons es enfermera y su turno comenzaba a las ocho. Declaraba que iba a votar por Joe Biden. “Tiene la experiencia, ya ha estado en la Casa Blanca”, explica esta mujer de 45 años.

Morrigan Proude, en la veintena, declaraba haber dado su voto a Bernie Sanders. Su promesa de la salud gratuita universal le parece motivo más que suficiente para confiar en él como un presidente revolucionario. “Es lo que necesita Estados Unidos tras cuatro años de Donald Trump, alguien que cambie de verdad las cosas, no otro hombre de Washington”, decía Proude en referencia a Biden.

Los primeros resultados eran de vértigo. Biden ganaba con más de 70% de los votos. Los 22 millones de dólares que el empresario Tom Steyer ha gastado en anuncios en el Palmetto State solo le han proporcionado un raquítico 12%. Sanders alcanzaría por la mínima el 10%. No ha competido en estas primarias, como tampoco lo hizo en Iowa y en New Hampshire, el multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que tiene puestas todas sus esperanzas en el supermartes de la próxima semana.