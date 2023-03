Jets dejarán en libertad a Braxton Berríos

ARCHIVO - Braxton Berrios (10), receptor de los Jets de Nueva York, corre en el campo previo al partido de la NFL en contra de los Bengals de Cincinnati, el domingo 25 de septiembre de 2022, en East Rutherford, Nueva Jersey. Una persona con conocimiento de la decisión, dice que los Jets dejarán en libertad a Berrios en un movimiento para ahorrar dinero en el tope salarial. La persona habló con The Associated Press, el jueves 9 de marzo, en condición de anonimato. (AP Foto/Steve Luciano, Archivo)

Los Jets de Nueva York dejarán en libertad al receptor y regresador de patadas Braxton Berríos, una medida que responde a mantenerse dentro del tope salarial, de acuerdo con una persona con conocimiento de la decisión.

Berríos, ‘All-Pro’ como regresador de patadas en 2021, iba a descontar 8,2 millones de dólares del tope salarial y ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo para reestructurar su contrato. La persona habló el jueves con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el movimiento será oficial hasta el inicio del nuevo año en la NFL, el próximo miércoles.

ESPN reportó primero la decisión de los Jets de desprenderse de Berríos.

Nueva York se ahorrará cinco millones en el tope salarial al dejar libre a Berrios, pero quedará con 3,2 millones asignados para Berríos. El receptor firmó un contrato la temporada baja pasada por dos años y 12 millones de dólares. Se trata del primer jugador significativo descartado por los Jets, que buscan mejorar su situación con el tope salarial.

Los Jets se encuentran ligeramente por encima del tope salarial de cara a la próxima semana, pero recientemente liberaron 3,6 millones cuando reestructuraron el contrato del tight end C.J. Uzomah al convertir 4,5 millones de su salario de este año en una bonificación.