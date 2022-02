¡Jennifer Lawrence ya es mamá!

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lawrence y su pareja, el galerista de arte Cooke Maroney, ya le dieron la bienvenida a su primogénito, según TMZ.

De acuerdo a registros públicos, el bebé, cuyo sexo y fecha exacta de nacimiento no se ha confirmado aún, nació en Los Ángeles.

Fue el pasado mes de septiembre cuando aparecieron las primeras imágenes de Lawrence paseando por las calles de Nueva York, usando un vestido largo en el cual se pudo lucir su creciente barriguita.

Más tarde, en la promoción de la película No Mires Arriba, la actriz presumió públicamente su embarazo, el cual ya estaba bastante avanzado.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney comenzaron su relación en junio de 2018. Posteriormente, en febrero de 2019, se comprometieron y contrajeron nupcias el 19 de octubre del mismo año en Newport, Rhode Island.

Tras su compromiso, la estrella de la saga de Los Juegos del Hambre declaró en el podcast de Catt Sadler que su pareja era el ser más grande que había conocido.

«Aceptar casarme con él fue una decisión muy, muy fácil, es la mejor persona que he conocido en toda mi vida, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney», dijo Jennifer Lawrance.

Jennifer Lawrence has given birth to her first child. pic.twitter.com/Ci95bJliUu

— Film Updates (@FilmUpdates) February 24, 2022