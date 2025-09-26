El Dólar
Jason Myers anota gol de campo de 52 yardas al final y Seahawks superan 23-20 a Cardinals

Los Seahawks desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en el cuarto periodo, pero aún así ganaron su octavo partido consecutivo contra sus rivales de la División Oeste de la Conferencia Nacional

Seattle Seahawks kicker Jason Myers (5) celebrates after making a 52-yard field goal as time expires during the second half of an NFL football game Thursday, Sept. 25, 2025, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)
AP

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Jason Myers logró un gol de campo de 52 yardas cuando el tiempo expiraba, Sam Darnold lanzó para 242 yardas y un touchdown, y los Seahawks de Seattle resistieron apenas un intento de remontada de Kyler Murray y los Cardinals, para vencer el jueves a Arizona por 23-20.
Los Seahawks desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en el cuarto periodo, pero aún así ganaron su octavo partido consecutivo contra sus rivales de la División Oeste de la Conferencia Nacional.
Los Cardinals estaban abajo por 20-6 a mitad del cuarto. Murray lanzó un pase de touchdown de 16 yardas a Marvin Harrison Jr. que redujo el déficit a 20-13 con 5:50 minutos restantes.
Después de que Myers falló un intento de gol de campo de 53 yardas, Murray armó otra serie ofensiva y encontró a Emari Demercado para un touchdown de siete yardas con 33 segundos por disputar.
Pero los Seahawks (3-1) no habían terminado. Una penalización en la siguiente patada de salida —ejecutada por Chad Ryland y que no llegó a la zona de aterrizaje— le dio a Seattle una buena posición en el campo en la yarda 40. Darnold luego conectó con Jaxon Smith-Njigba para una ganancia de 22 yardas que movió a Seattle a rango de gol de campo.
Unas pocos jugadas después, Myers calmadamente acertó el gol de campo de 52 yardas, compensando su falla de unos minutos antes.

