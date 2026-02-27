Jasmine Crockett visita Laredo y propone tecnología fronteriza en lugar de muro

Laredo, Tx. —La congresista demócrata por Dallas, Jasmine Crockett, realizó la tarde de este jueves una visita a Laredo como parte de su gira en Texas para promover la participación ciudadana rumbo a las elecciones intermedias, donde expuso propuestas en materia de seguridad fronteriza, inmigración, educación y derechos civiles.

Durante el encuentro, Frida Figueroa, jefa de Presinto del Partido Demócrata del Condado de Webb, líder juvenil del Partido Demócrata del Condado Webb, dirigente de los Jóvenes del Border Tejano Democrats, colider juvenil del State Tejano Democrats, y secretaria de la Comisión de Mujeres de Laredo, participó en la sesión de preguntas y respuestas, planteando inquietudes relacionadas con seguridad fronteriza, educación y participación ciudadana. Sus cuestionamientos formaron parte del diálogo abierto sostenido entre la legisladora y asistentes al evento.

En ese contexto, la también aspirante al Senado por Texas se pronunció en contra de la construcción de un muro fronterizo, al considerar que representa un alto costo y limitada efectividad. En su lugar, planteó la inversión en herramientas tecnológicas, como el uso de drones, para fortalecer la vigilancia en la frontera de manera más ágil y eficiente.

En materia migratoria, cuestionó las prácticas actuales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE, por sus siglas en inglés), al señalar presuntas violaciones a derechos constitucionales y deficiencias en el debido proceso. En ese sentido, afirmó que la corporación “debe irse” para dar paso a fuerzas del orden que, dijo, actúen con apego a la ley.

Respecto a educación, se manifestó a favor de la condonación de préstamos estudiantiles y de ampliar el alcance de las Becas Pell para que incluyan escuelas vocacionales, especialmente en áreas consideradas estratégicas como el sector salud. Indicó que estas medidas buscan ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad hispana para participar activamente en los próximos comicios, al señalar que el voto constituye una herramienta determinante frente a la desigualdad económica y social. Finalmente, destacó que su equipo de trabajo es bilingüe, con el propósito de garantizar que el idioma no represente una barrera en la prestación de servicios y la representación legislativa.