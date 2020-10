Janis Joplin: la voz del rock

Janis Joplin. [Captura de Pantalla de YouTube/ Janis Joplin — "Piece of My Heart" — Live | 1969]

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 4 de octubre se conmemoran 50 años del deceso de Janis Joplin, una cantante reconocida a nivel mundial que tuvo altas y bajas durante su vida, pero que sin duda dejó un gran legado artístico.

Apasionada de la música, el arte y su propio estilo, la cantante también desató las críticas por su forma de ser.

Conoce 10 curiosidades de ella.

1 Su estilo no le agradaba a sus compañeros

Asistió a la escuela secundaria Thomas Jefferson, donde solía usar camisas de hombre con mallas o faldas cortas.

Sus compañeros se burlaban de ella por sus creencias sobre la desegregación, vinculadas por su amor a la música blues; además tenía reputación de ser sexualmente promiscua.

2 La nombran el hombre más feo

En la Universidad de Texas, cuando estudiaba arte, fue nominada en broma por sus compañeros para el concurso del Hombre Más Feo.

3 Era bisexual

Tuvo relaciones problemáticas tanto con hombres como con mujeres.

Su relación más notable con una mujer fue su romance con Peggy Caserta, que continuó hasta su muerte.

En 2018, Caserta le dijo a Rolling Stone que Joplin era divertida, franca y desinhibida.

4 Amante de la poesía y la pintura

Disfrutaba pintar, leer y escribir poesía.

Cuando apareció en The Dick Cavett Show con la actriz Raquel Welch, animó a Welch a leer a F. Scott Fitzgerald.

En 1991, se encontró una pintura al óleo de Joplin, de 13 años, en un gabinete de suministros en su antigua iglesia y se donó al Museo de la Costa del Golfo.

5 Compró una lápida para Bessie Smith

Una de sus mayores influencias fue Bessie Smith, también conocida como la “Emperatriz del Blues”; incluso les dijo a sus amigos que creía que era la reencarnación de Smith.

Se enfureció cuando se enteró que Smith fue enterrada en una tumba sin nombre en Pensilvania después de su muerte en un accidente automovilístico, a la edad de 43 años.

Ella y Juanita Green, la hija de uno de los empleados de Smith, pagaron una lápida para Smith con el epitafio: “La cantante de blues más grande del mundo nunca dejará de cantar”.

6 Arrestada en su camerino

Durante un concierto de 1969 en Tampa, Florida, la Policía subió al escenario y pidió a Joplin que los ayudara a calmar a su público.

Pero la artista tenía otras ideas y gritó obscenidades a la Policía.

Finalmente, la multitud se calmó y terminó su espectáculo, solo para ser arrestada en su camerino y se le pidió que pasara la noche en la cárcel.

Los cargos se retiraron cuando un juez decidió que ella estaba ejerciendo su libertad de expresión.

7 Musa del cine

No fue actriz, pero tiene créditos en 96 series y películas: sus canciones han formado parte del soundtrack en títulos como Watchmen (2009), The Dreamers (2003) y Three Kings (1999).

La cantante también ha inspirado a cineastas como Amy Berg, quien dirigió el documental Janis: Little Girl Blue (2015).

El filme fue alabado por la crítica porque no era una historia sobre las adicciones de la estrella, sino un retrato de su fragilidad.

La cinta se presentó en el Festival de Cine de Venecia y fue premiado en las categorías documentales del Calgary Underground Film Festival y del Key West Film Festival.

Escúchala

Tiene 4 mil escuchas mensuales en Spotify. Además cuenta con cuatro discos de estudio:

Big Brother & The Holding Company (1967)

Cheap Thrills (1968)

I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! (1969)

Pearl (póstumo) (1971)

8 Escribió a sus padres toda la vida

En las cartas que escribía a sus padres prometía alejarse de las drogas.

Amy Berg utilizó las cartas que Joplin les escribió a sus padres como fuente principal para la cinta Little Girl Blue.

9 Firmó su testamento poco antes de morir

El 1 de octubre de 1970, Joplin visitó a un abogado, Robert Gordon, para firmar su testamento.

Gordon le dijo a Rolling Stone que ella parecía feliz por su posible matrimonio con Seth Morgan, su banda y el álbum que estaba grabando.

La cantante murió tres días después, el 4 de octubre de 1970, a causa de una sobredosis de heroína.

10 Su hermana escribió su biografía

Su hermana, Laura, escribió una biografía de la cantante, llamada ‘Love, Janis’, que se publicó en 1992.

En 2013, Joplin fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; Laura y su hermano Michael asistieron a la ceremonia.