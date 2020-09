Jaime Lozano alza la voz de latinos en NY

El compositor y productor mexicano será director musical del concierto ¡Viva Broadway! Hear our voices, que se transmitirá vía online.

Desde marzo, los musicales en Broadway fueron suspendidos y el productor no cree que regresen pronto. [Foto: CLASOS]

Desde marzo, los musicales en Broadway fueron suspendidos y el productor no cree que regresen pronto. [Foto: CLASOS]

E.U.-Subir al escenario nuevamente, aunque sea de manera virtual, es una señal esperanzadora para la comunidad teatral de Broadway, que pasa un momento complicado debido a la pandemia que azota a gran parte del mundo y que desde marzo mantiene inactivos los recintos teatrales, pero no así sus ganas de actuar.

“Sabemos que estamos pasando por una época muy difícil, para la industria de Broadway son pérdidas considerables, porque la oferta teatral que ahí se encuentra, mete más dinero que muchos equipos deportivos y que la industria de Hollywood, pero depende del turismo, ya llevamos seis meses cerrados y sabemos que el resto del año no abrirá, así que va a ser una recuperción muy lenta”, dijo el productor mexicano Jaime Lozano, que desde 2011 hace su carrera en Estados Unidos y cuenta en su haber con musicales como The Yellow Brick Road, Children of Salt y A never-ending line.

Lozano comenta que a pesar de que se habla de un regreso en la primavera de 2021, las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana, porque además de tener que realizar ensayos y promoción, hay que esperar que el turismo se sienta seguro y vuelva a Nueva York.

Mientras eso sucede, Lozano se prepara para participar en un evento importante en la meca del teatro, la realización del concierto ¡Viva Broadway! Hear our voices, que se transmitirá vía on line el 1 de octubre por Playbill.com, el canal de YouTube de esta organización y por el sitio de Internet de la The Broadway League.

“Tener estos otros canales y la oportunidad de seguir haciendo lo que uno ama de una manera alterna es una fortuna. Desde luego nunca va a reemplazar el teatro en vivo, estar en estos grandres teatros de Broadway, en la Ciudad de México o en el país que sea con una audiencia en vivo, pero tenemos que adaptarnos y en la medida de lo que podamos sacarle provecho, dándonos cuenta en qué estabamos fallando, a quién no le estamos dando una oportunidad, debemos regresar con una nueva mentalidad que nos ayude a mejorar la industria y la comunidad artística”.



En su haber están musicales como The yellow brick road

Lozano explicó que este concierto se realiza todos los años en el marco del Mes del Orgullo Hispano, que va de mediados de septiembre a mediados de octubre; bajo la organización la The Broadway League, con el objetivo de acercar a la comunidad latina al trabajo que se realiza en la meca del teatro, pero debido a la pandemia este año tendrá que ser vía streaming.

“Es un concierto muy ambicioso, con muchos nombres muy importantes y quien lo dirige es Sergio Trujillo, coreógrafo colombiano-canadiense, que recibió el Tony el año pasado por Coreografía con el musical Ain’t Too Proud”, dijo Lozano, quien se encargará de la dirección musical.

Esta mancuerna reunió estrellas latinas del teatro y el espectáculo en Estados Unidos de la talla de Lucie Arnaz, Gloria Estefan, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Luis Miranda, Chita Rivera y Thalía, quienes realizarán participaciones especiales durante esta presentación.

“La oferta teatral que ahí se encuentra, mete más dinero que muchos equipos deportivos y que la industria de Hollywood”

JAIME LOZANO, productor y director

“Nunca habíamos visto algo así, todos estos nombres latinos tan importantes juntándose en un evento único, además vamos a tener a Antonio Banderas desde España, que presentará un número del musical A chorus line, estamos emocionados de ser parte de esto”, declaró Lozano.

Debido a las medidas sanitarias, que aún no permite mucha gente en un mismo espacio, el concierto ¡Viva Broadway” Hear Our Voices será pregrabado.

“Queremos honrar lo que es nuestra comunidad hispanolatina, de ayer, hoy y mañana”.

Este evento está destinado a recaudar fondos para combatir el sida por medio de la asociación Broadway Cares/Equity Fights AIDS y para Broadway Bridges, que busca llevar a jóvenes de escasos recursos al teatro.

LA FUERZA DE LA MÚSICA

Algunos de quienes llevarán a cabo los números musicales de esa noche.

Melissa Barrera, Jaime Camil, Ariana Debose, Robin de Jesús, Raúl Esparza, Mandy González, Raúl Gonzalez, Iván Hernández, Mauricio Martínez, Bianca Marroquín, Karen Olivo, Shereen Pimentel, Daphne Rubin-Vega, Angélica Vale y Ana Villafañe.