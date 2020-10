J Balvin en Fortnite: Halloween al ritmo de reggaetón

E.U.-Fortnitemares es un evento anual dentro de Fortnite que comenzó el 21 de octubre. En el de este año, Fortnitemares 2020: La Venganza de Midas habrá nuevo gameplay, retos, recompensas dentro del juego, entre otras cosas. Además, habrá una Fiesta Ultratumba. La cual, será encabezado por un concierto del “embajador global del reggaetón, cuatro veces ganador de premios Grammy Latinos”: J Balvin.

Epic Games anunció que este evento será encabezado por J Balvin. Esta será una presentación especial donde cantará algunos de sus éxitos, e invitará a Sech a interpretar su más reciente sencillo La Luz.

Esta presentación se realizará en la noche de Halloween, el sábado 31 de octubre a las 7 PM hora de la Ciudad de México. El concierto se llevará a cabo en el modo Fiesta Campal de Fortnite; un espacio sin combate donde los jugadores “se pueden reunir con sus amigos para ver conciertos, películas o simplemente pasar el rato”. Asimismo, el concierto se transmitirá simultáneamente en Houseparty, la red social propiedad de Epic Games.

Para este evento, J Balvin y Epic Games, utilizarán tecnología XR (cross reality) con paredes LED y rastreo de cámaras. Se transmitirá en la pantalla grande de Fiesta Campal, donde el reggaetonero se presentará en un “mundo virtual creado exclusivamente para este evento”.

En honor al espectáculo, el atuendo Soldado Fiestero, tendrá una nueva edición “inspirada en la vida nocturna”. Estará disponible en la tienda del juego hasta el 1 de noviembre a las 7 pm de México. Los gamers que posean dicho skin y que asistan a la Fiesta Ultratumba, recibirán el “estilo exclusivo de J Balvin” para este atuendo.

“Siempre estoy buscando maneras innovadoras de conectar con los fans que han apoyado increíblemente mi carrera y música, así como ganar exposición con futuros fans. Aliarme con Fortnite es una forma fuera de este mundo de presentarse en concierto en 2020”, dijo Balvin en comunicado.

Por su parte, Nate Nanzer, director global de partnerships en Epic Games, mencionó que este espectáculo será “increíblemente especial y nada como lo que los jugadores han visto hasta ahora”. También dijo que “están honrados” de trabajar con el intérprete de Mi Gente.

Otras celebridades en Fortnite

Esta no es la primera vez que el juego recibe a artistas de la talla del reggaetonero colombiano.

Durante septiembre, se realizó la serie de conciertos Spotlight. La primera actuación estuvo a cargo del rapero Dominic Fike. Interpretó algunos de los éxitos de What Could Possibly Go Wrong, su disco debut. La transmisión en vivo se realizó el sábado 12 de septiembre.

Una semana después, el 19 de septiembre, Anderson .Paak, ganador de diversos Grammys, entre ellos “Mejor Álbum de R&B” en 2020 por su último disco, Ventura. El último de esa serie de conciertos, estuvo a cargo de Slushii; durante el cual, se realizó la presentación de una nueva canción inédita del artista.

El 8 de mayo del presente año, fue el estreno de Fiesta Campal. El videojuego se cubrió de manteles largos: Dillon Francis, Steve Aoki y deadmau5 estuvieron presentes con espectáculos consecutivos en vivo en la pantalla grande del escenario principal.

Entre el 23 y el 25 de abril de 2020, Travis Scott y Fortnite presentaron el evento Astronomical, “una experiencia de otro mundo inspirada en las creaciones de Cactus Jack y construido desde cero en Fortnite”.

En esa ocasión, se dispusieron “varias fechas de gira con horarios para jugadores de todo el mundo”; fueron 5 en total. Durante Astronomical, según datos compartidos por el juego, se reunieron 27.7 millones de jugadores únicos a lo largo de los cinco conciertos del rapero.