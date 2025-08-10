ITM: Es Nuevo Laredo segundo lugar en repatriaciones

Nuevo Laredo, Tam.– Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), comentó que las repatriaciones masivas que se rumoró podrían darse, actualmente a nivel nacional está en decremento, tomando en cuenta que no se generó ninguna repatriación de cantidades exageradas de migrantes.

“En la repatriación por Tamaulipas traemos un corte al primer semestre, un 30% menor a lo que se repatrió por nuestra frontera en el 2024. Estamos hablando de un poquito más de 20 mil personas repatriadas”, mencionó Rodríguez Alvarado.

Destacó que Tamaulipas es el principal punto de repatriación, ya que es por donde se están deportando más personas, principalmente por Matamoros, en segundo lugar Nuevo Laredo y en tercer lugar Reynosa, siendo principalmente migrantes de nuestro Estado.

“Pues estamos sumándonos al esfuerzo del programa federal de lo que es ‘México te Abraza’, que es una gran estrategia de nuestra presidenta y garantizando a todos los migrantes que decidan salirse de esta protección, de este programa federal y quieran ellos por su parte buscar o ya sea sentarse en el Estado o estar un mayor tiempo aquí”, refirió.

Para concluir, el director de ITM dijo que algunos de los migrantes repatriados son de Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, San Luis e Hidalgo.

Y que de los 20 mil deportados por Tamaulipas, 3 mil son de origen tamaulipeco.