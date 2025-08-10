El Dólar
Compra:
$17.80
Venta:
$18.90
EN VIVO

Crystal Palace supera al Liverpool en penales y gana la Community Shield

El portero de Palace, Dean Henderson, detuvo dos penales

Jugadores del Crystal Palace celebran tras ganar la final de la Community Shield al superar al Liverpool en la final del domingo 10 de agosto del 2025. (AP Foto/Dave Shopland)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El Crystal Palace ganó el Community Shield el domingo al vencer al campeón al Liverpool, campeón de la Liga Premier, en una tanda de penales en Wembley.

El partido que marca el comienzo de la campaña de la máxima categoría inglesa terminó 2-2 después de 90 minutos, luego de que el ganador de que el Palace, ganador de la Copa FA, empatara dos veces contra Liverpool antes de ganar la tanda de penales 3-2.

El portero de Palace, Dean Henderson, detuvo dos penales y Mohamed Salah disparó por encima del travesaño en otro antes de que Justin Devenny convirtiera el penal decisivo hacia la esquina superior.

Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, los nuevos fichajes de Liverpool, pusieron al club de Merseyside dos veces por delante a los cuatro y 21 minutos.

Pero Palace respondió con los penales de Jean-Philippe Mateta al 17 y disparo a corta distancia de Ismaila Sarr al 77.

ITM: Es Nuevo Laredo segundo lugar en repatriaciones
Líderes europeos apoyan a Ucrania antes de reunión Trump-Putin

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.