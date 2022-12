Irad Ortiz Jr. llega a un récord de 77 victorias en clásicos

Foto del 5 de noviembre del 2022, el jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. celebra tras ganar la carrera sprint del Breeders Cup en Keenland Race Course. El sábado 3 de diciembre del 2022, Ortiz Jr. llega a un récord de 77 victorias en los clásicos con su victoria de el sábado. (AP Foto/Darron Cummings)

NUEVA YORK.- El jockey Irad Ortiz Jr. llegó el sábado a un récord de 77 victorias en los clásicos en la temporada en Estados Unidos al guiar a Dr. B a la victoria en el Go for Wand at Aqueduct de 200.000 dólares.

El puertorriqueño de 30 años superó la marca anterior que estableció el jinete integrante del Salón de la Fama Garrett Gomez en el 2007.

“Es grandioso. Es una gran sensación, indicó Ortiz Jr., quien se llevó el Eclipse Award como el jinete más destacado entre el 2018 y 2020. ”Gomez lo logró en el 2007 y fue un gran jinete, uno de los mejores. Me pone feliz sólo ser parte de esto. Amo este deporte”.

Ortiz Jr. ganó en Belmont Stakes con Mo Donegal en julio, además de las victorias en la Breeders Cup en Juvenile, Filly & Mare Sprint y Sprint esta temporada.

Ortiz Jr. lidera a todos los jinetes en Estados Unidos con 304 victorias este año. Sus ganancias totales suman 35,8 millones de dólares antes del sábado, superando su récord de temporada de 34,1 millones en e 2019.