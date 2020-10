IP: Draconianas, acciones de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector patronal criticó la eliminación de los fideicomisos ya que afectará a proyectos fundamentales en distintas áreas, como el de investigación científica y actividades cinematográficas. “Las acciones que impulsó el grupo de Morena son draconianas, hay fideicomisos que podrían revisarse y ajustarse, pero no que desaparezcan sin ton ni son, sin distinción alguna, y que con esto se cercenen proyectos fundamentales, sobre todo en el área de investigación científica y en otros temas relevantes, como la atención de enfermedades catastróficas, como la atención para eventos climatológicos, fondos que se construyeron a lo largo de décadas y que aunque perfectibles, han cumplido un papel relevante”, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Los diputados de Morena votaron por la eliminación de 109 fideicomisos para lograr una bolsa de 68 mil 478 millones de pesos.

El líder patronal añadió que no es malo que se acoten los fideicomisos, sino que no se busquen eficiencias y se realice un análisis de la rentabilidad social que tienen unos y otros “Los cortes a machetazos nunca son estratégicos y me parece que es lo que está ocurriendo”, afirmó De Hoyos. Por otro lado, el líder empresarial aseguró que el plan de infraestructura que se dará a conocer el próximo lunes se refiere a proyectos que son de naturaleza privada, no es un programa de obras del Gobierno.

“Es un plan que se refiere 100 por ciento a proyectos privados, privados en su propiedad, privados en su ejecución y en su financiamiento. Y lo que se pretende es liberar sobre todo obstáculos regulatorios y permisos. No estamos hablando de un programa de obra federal”, subrayó el líder empresarial. Además, reconoció el diálogo que está llevando a cabo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el Gobierno federal para llevar a cabo estos proyectos.