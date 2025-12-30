Invitan a empresas a participar en Ferias del Empleo del Gobierno Municipal

Es un espacio diseñado para fortalecer la vinculación laboral y fomentar el crecimiento económico de la ciudad

A través de la Bolsa de Empleo Municipal, se convoca a cámaras empresariales y a empresas de los sectores maquilador, transportista, aduanal, comercial y de servicios a sumarse como expositores. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Nuevo Laredo invita a las empresas que se encuentran en búsqueda de talento humano a registrarse para participar en las próximas Ferias del Empleo que se llevarán a cabo en 2026, un espacio diseñado para fortalecer la vinculación laboral y fomentar el crecimiento económico de la ciudad.

A través de la Bolsa de Empleo Municipal, se convoca a cámaras empresariales y a empresas de los sectores maquilador, transportista, aduanal, comercial y de servicios a sumarse como expositores, con el objetivo de conectar de manera directa con personas que buscan una oportunidad laboral acorde a su perfil y experiencia, generando así un beneficio mutuo para empleadores y buscadores de empleo.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el mercado laboral local, facilitando canales efectivos de reclutamiento y promoviendo el desarrollo del talento en Nuevo Laredo, en coordinación con el sector productivo.

Las empresas interesadas en participar pueden comunicarse con la Bolsa de Empleo al teléfono 867 713 70 11 o acudir directamente al Centro Cívico Municipal, en la Ventanilla 1, ubicada en el cruce de Héroe de Nacataz y Reynosa, donde recibirán información detallada sobre el proceso de registro y los beneficios de formar parte de estas ferias del empleo.