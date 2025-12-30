Alumnos de la Prepa Elena Poniatowska representan a Nuevo Laredo en Feria Científica Internacional

Nuevo Laredo, Tam.- Al cierre de este año, Nuevo Laredo fue representado en un escenario de talla internacional gracias al talento y compromiso de dos estudiantes de la Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska”, institución perteneciente al Gobierno Municipal, quienes participaron en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, realizada en la ciudad de Piriápolis, Uruguay.

Luego de obtener reconocimientos a nivel regional y nacional, el proyecto fue seleccionado para presentarse en el extranjero, consolidando el esfuerzo académico de los jóvenes y demostrando que la innovación, la ciencia y la conciencia ambiental también nacen desde las aulas de Nuevo Laredo, con potencial real para transformar entornos y mejorar la calidad de vida.

La participación de los estudiantes en esta exposición internacional fue posible gracias al respaldo del Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien brindó el apoyo necesario para que los jóvenes pudieran viajar y llevar su proyecto a Sudamérica. Este hecho refleja el compromiso de su administración con el impulso a la educación, la ciencia y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Los estudiantes de la Prepa Municipal “Elena Poniatowska” presentaron un proyecto que plantea una alternativa sustentable para la vivienda, basada en principios físicos y el aprovechamiento de materiales naturales, que permite regular la temperatura en los hogares sin depender del uso intensivo de energía eléctrica, reduciendo el impacto ambiental y ofreciendo soluciones viables para contextos de altas temperaturas y limitaciones económicas.

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo ha consolidado una política pública que prioriza la formación académica, el talento joven y la proyección internacional de sus estudiantes, posicionando a la ciudad como un referente de innovación educativa y reafirmando que invertir en educación es invertir en el futuro de la comunidad.