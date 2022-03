Invitan a Ed Sheeran a cantar en vivo desde Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de pop-rock ucraniano Antytila publicó un video en redes sociales dirigido al cantante británico Ed Sheeran, quien el próximo martes participará en un concierto benéfico por el país invadido por Rusia.

En él, los artistas, ahora vestidos como militares para defender Ucrania, se ofrecieron para actuar a la distancia y «bajo las bombas» desde Kiev.

«Hola, Ed Sheeran. Te ofrecemos hacer una retransmisión en directo entre Kiev y Birmingham (lugar en el que se llevará a cabo el espectáculo) con Antytila uniéndose al concierto a distancia», escribieron en la descripción del clip subido a TikTok y que se viralizó en las redes.

Sheeran, junto con otros artistas, participará en el espectáculo que se llevará a cabo en el Resorts World Arena de Birmingham, Inglaterra, para recaudar fondos para ayudar a la población vulnerable de Ucrania en medio de las crecientes tensiones bélicas.

«A través de la música, queremos mostrar al mundo que Ucrania es fuerte e invicta», dijo uno de los miembros de la banda. «Lucharemos y cantaremos por la victoria ante todo el mundo que nos apoya».

El artista mencionó también que el intérprete de «Bad Habits» tiene una base de fans muy importante en Ucrania.

En el evento benéfico participarán Camila Cabello, Snow Patrol, Emeli Sandé, Becky Hill, Nile Rodgers, Gregory Porter, Tom Odell y The Manic Street Preachers y las Spice Girls (Emma Bunton, Marvin Humes y Ronan Kemp) serán las anfitrionas del show que se transmitirá en el canal británico ITV.

La recaudación del programa se destinará directamente al llamamiento humanitario del Comité de Emergencia de Desastres de Ucrania.

La organización está proporcionando alimentos, agua, refugio y ayuda médica a los refugiados en Ucrania. Los beneficios de la publicidad y el patrocinio de ITV también se destinarán al fondo de ayuda.

Hello @edsheeran , greetings from Kyiv! 🇺🇦

And we offer to make a live broadcast between Kyiv and Birmingham with Antytila temporary joining the gig remotely.

Full video: https://t.co/YusLuJys6b pic.twitter.com/WNCrFRGA41

— Antytila (@antytila_offic) March 22, 2022