Invitan a aprovechar descuentos y convenios del Impuesto Predial en “Presidencia Cerquita de Ti”

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a las y los ciudadanos de la colonia Manuel Cavazos Lerma y sectores cercanos a aprovechar los beneficios que se ofrecerán durante la jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este jueves 23 de octubre en la Escuela Primaria “Felipe Durón Robles”.

Como parte de este programa de atención directa, la Dirección de Ingresos instalará un módulo especial donde las y los contribuyentes podrán realizar el pago de su Impuesto Predial, así como acceder a descuentos en recargos, celebrar convenios de pago y recibir asesoría personalizada para regularizar su situación.

El Gobierno Municipal invita a las familias a aprovechar estas facilidades que buscan apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, lo que contribuye al fortalecimiento de los servicios y obras públicas en beneficio de toda la comunidad.

Además del módulo del Predial, las y los asistentes podrán acceder a otros servicios municipales de manera gratuita, como atención médica, asesoría jurídica, vacunación antirrábica, cortes de cabello y programas sociales, entre otros.

Con este tipo de acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la gente, facilitando trámites y servicios que mejoran la calidad de vida de las familias neolaredenses.