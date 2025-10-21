El gran maestro de ajedrez estadounidense Daniel Naroditsky muere a los 29 años

La causa de la muerte no se conoció de inmediato

Esta foto sin fecha, publicada por el Centro de Ajedrez de Charlotte, muestra a Daniel Naroditsky jugando al ajedrez en el tablero. (Kelly Centrelli/Charlotte Chess Center vía AP)

Esta foto sin fecha, publicada por el Centro de Ajedrez de Charlotte, muestra a Daniel Naroditsky jugando al ajedrez en el tablero. (Kelly Centrelli/Charlotte Chess Center vía AP)

Daniel Naroditsky, un gran maestro de ajedrez que comenzó como un niño prodigio y rápidamente se convirtió en una de las voces estadounidenses más influyentes en el deporte, murió el lunes. Tenía 29 años.

El Centro de Ajedrez de Charlotte en Carolina del Norte, donde Naroditsky se entrenó y trabajó como entrenador, anunció su muerte en las redes sociales, llamándolo “un talentoso jugador de ajedrez, educador y querido miembro de la comunidad ajedrecística”.

“Recordemos a Daniel por su pasión y amor por el juego del ajedrez, y por la alegría e inspiración que nos brindó a todos cada día”, expresó su familia en un comunicado compartido por el centro.

La causa de la muerte no se conoció de inmediato.

Naroditsky se convirtió en gran maestro, el título más alto en ajedrez aparte de Campeón Mundial de Ajedrez, a la edad de 18 años.

Años antes, el jugador nacido en California ganó el campeonato mundial Sub12 y pasó su adolescencia escribiendo libros de estrategia de ajedrez mientras ascendía en el ranking mundial.

Se mantuvo consistentemente clasificado entre los 200 mejores del mundo en ajedrez tradicional y también destacó en un estilo de ritmo rápido llamado ajedrez blitz, manteniendo un ranking entre los 25 mejores a lo largo de su carrera adulta. Más recientemente, Naroditsky, conocido por muchos como Danya, ganó el Campeonato Nacional de Blitz de Estados Unidos en agosto.

Otros grandes maestros acreditaron a Naroditsky por introducir el deporte a una audiencia más amplia al transmitir en vivo muchos de sus partidas y compartir comentarios en vivo sobre otros. Miles de personas sintonizaban regularmente en YouTube y la plataforma de transmisión interactiva Twitch para ver jugar a Naroditsky.

“Le encantaba transmitir y le encantaba intentar ser educativo. El mundo del ajedrez está muy agradecido”, afirmó Hikaru Nakamura, un gran maestro estadounidense, en una transmisión en vivo el lunes.

En un video final publicado en su canal de YouTube el viernes titulado “¿Pensaste que me había ido?”, Naroditsky dice a los espectadores que está “de vuelta, mejor que nunca” después de tomarse un descanso creativo de la transmisión. Guía a los espectadores a través de sus movimientos mientras juega partidas de ajedrez en vivo en la computadora desde un acogedor estudio en casa.

Otros jugadores de ajedrez de élite de todo el mundo acudieron a las redes sociales para expresar su conmoción y tristeza.

El gran maestro de ajedrez holandés Benjamin Bok reflexionó sobre su amistad de toda la vida con Naroditsky, a quien dijo conocer desde el campeonato mundial Sub12 que Naroditsky ganó en 2007.

“Todavía no puedo creerlo y no quiero creerlo. Siempre fue un privilegio jugar, entrenar y comentar con Danya, pero sobre todo, llamarlo mi amigo”, expresó Bok en X.

Naroditsky era hijo de inmigrantes judíos a Estados Unidos desde Ucrania y Azerbaiyán. Nació y creció en el condado de San Mateo, California, y fue descrito por sus padres como un niño muy serio con una impresionante capacidad de atención y memoria. Continuó estudiando historia en la Universidad de Stanford, obteniendo una licenciatura en 2019 después de tomarse un año libre para participar en torneos de ajedrez.

Después de la universidad, se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, donde entrenó a los mejores jugadores de ajedrez junior de la zona.