Invita IMJUVE a la rodada joven por la paz y contra las adicciones

Este domingo 26 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana

Nuevo Laredo, Tam.- La juventud de Nuevo Laredo se prepara para tomar las calles en una jornada llena de energía, deporte y convivencia con la “Rodada Joven por la Paz y Contra las Adicciones”, organizada por el Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) este domingo 26 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana.

El recorrido iniciará en la Plaza Catedral, avanzando por avenida Reforma, retornando por Paseo Colón hasta llegar al bulevar Ruiz Cortines, para después regresar al punto de partida. Podrán participar jóvenes en bicicleta, patines, patineta o caminando, en un ambiente familiar y recreativo.

El registro es gratuito y se encuentra disponible en línea hasta el 25 de octubre. Las y los participantes registrados recibirán una playera y medalla conmemorativa del evento.

El director del IMJUVE, Jesús Espinoza, destacó que esta actividad busca ofrecer espacios saludables para la juventud y fomentar la unión comunitaria.

“Invitamos a toda nuestra juventud a que nos acompañe en este gran evento, la Rodada Joven por la Paz y Contra las Adicciones. Queremos que los jóvenes salgan, convivan, hagan deporte y disfruten de un espacio donde puedan divertirse, conocer gente y pasar un rato muy amigable”.

Espinoza mencionó que las y los asistentes podrán asistir caracterizados o disfrazados, ya sea con motivos de Halloween o del Día de Muertos, para darle un toque festivo a la jornada.

El funcionario señaló que este evento forma parte de una iniciativa nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

“Estamos esperando más de 150 ciclistas, pero también queremos que se sumen personas que deseen participar en la caminata; la idea es compartir una experiencia positiva y de paz”, agregó Espinoza.

Para más información y registro, el IMJUVE invita a consultar las redes sociales oficiales del instituto en Facebook, Instagram y TikTok como IMJUVE Nuevo Laredo.