Aprueba Cabildo donación de obra de arte que enriquece el acervo cultural de Nuevo Laredo

La obra, titulada “La Cama del Pintor”, fue donada por el propio autor a la ciudad de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la donación de una obra de arte del reconocido artista italiano Luciano Spano Tancredi, con lo que se amplía la colección del Museo Reyes Meza y se fortalece el acervo cultural del municipio.

Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la promoción del arte y la cultura como pilares del bienestar social y de la identidad comunitaria.

La obra, titulada “La Cama del Pintor”, fue donada por el propio autor a la ciudad de Nuevo Laredo; se trata de una pintura acrílica sobre tela, realizada en 2013, con dimensiones de 260 por 360 centímetros.

Su incorporación al acervo del Museo Reyes Meza no solo enriquece el patrimonio artístico municipal, sino que también consolida a este espacio como un punto de encuentro para la apreciación y difusión del arte contemporáneo.

Con esta donación, Nuevo Laredo continúa posicionándose como un referente cultural en Tamaulipas, al ser la ciudad con mayor número de espacios dedicados a las expresiones artísticas. El respaldo y la apertura hacia creadores nacionales e internacionales reflejan la visión del gobierno local de fomentar la participación cultural como una vía para fortalecer el tejido social y el sentido de pertenencia.

El gesto del maestro Luciano Spano Tancredi, reconocido por su amplia trayectoria y su vínculo con México, simboliza el valor del arte como lenguaje universal que une comunidades y trasciende fronteras. Su obra se suma ahora a una colección que enaltece el nombre de Nuevo Laredo y proyecta su compromiso con la cultura y la creatividad.