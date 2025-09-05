El Dólar
Invita Gobierno Municipal al “Bazar Noche Mexicana” en la Plaza Zaragoza

Se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en la Plaza Zaragoza, de 5:00 a 10:00 de la noche

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a disfrutar del “Bazar Noche Mexicana”, que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en la Plaza Zaragoza, de 5:00 a 10:00 de la noche.

 

Este evento, organizado en el marco de las celebraciones patrias, ofrecerá a las familias la oportunidad de adquirir artículos únicos, artesanías y antojitos mexicanos, además de participar en actividades recreativas como la tradicional lotería.

 

Con este bazar se busca fomentar la economía local, brindando un espacio para que expositores y emprendedores muestren y comercialicen sus productos en un ambiente festivo y 100% mexicano.

 

La Secretaría de Bienestar Social hizo un llamado a los neolaredenses a asistir y ser parte de esta fiesta comunitaria, donde además de realizar compras, podrán apoyar al talento local y disfrutar de una tarde de convivencia familiar.

