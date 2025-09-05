El Dólar
Dámaso Anaya está entre los rectores mejor evaluados de México

Anaya Alvarado se ubicó en el 5to lugar en lo que es el Séptimo Ranking de Rectores de Universidades Públicas de CE RESEARCH

AP

Ciudad Victoria, Tam.- Por segunda ocasión, Dámaso Anaya Alvarado, resultó entre los rectores de las universidades públicas mejor calificados del país, reveló la reciente encuesta realizada por CE RESEARCH.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya, fue de los mejor evaluados de México por su trabajo diario de parte de los ciudadanos de su estado.

El ranking de desempeño es producto del promedio que arroja la respuesta a preguntas relacionadas a la ampliación de matrícula, beneficio de las actividades universitarias para el entorno, becas, campus y liderazgo.

Anaya Alvarado, se ubicó en el 5to lugar en lo que es el Séptimo Ranking de Rectores de Universidades Públicas de CE RESEARCH, que evaluó el desempeño en rubros como infraestructura y calidad académica.

En la encuesta el rector de la UAT obtuvo una aprobación ciudadana del 63 por ciento.

“Hoy gracias al trabajo conjunto de nuestra comunidad universitaria, podemos decir que hemos alcanzado la quinta posición como una de las mejores universidades del país. Es la segunda ocasión en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que nos encontramos dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional”, expresó el rector de la UAT.

