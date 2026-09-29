Invita Ayuntamiento a capacitación gratuita para fortalecer ventas

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer las capacidades de comerciantes, emprendedores y personas interesadas en mejorar sus negocios, el Gobierno Municipal invita a participar en la próxima sesión de capacitación de la tercera generación del Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo”, que en esta ocasión abordará el tema “Neuro Ventas”.

La capacitación se llevará a cabo este 29 de septiembre, de 5:00 de la tarde a 7:30 de la noche, en la Infoteca Sor Juana Inés de la Cruz, donde las y los participantes podrán conocer herramientas y estrategias enfocadas en fortalecer sus procesos de venta, generar una mejor conexión con sus clientes y contribuir al crecimiento de sus negocios.

El Plan de Acompañamiento “Hecho en Nuevo Laredo” está dirigido a emprendedores y MiPyMEs locales que ofrecen servicios, artesanías o productos elaborados en la ciudad, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

A través de esta estrategia se brinda acompañamiento, capacitación y promoción a los negocios participantes, además de facilitar su vinculación comercial y el acceso a créditos para MiPyMEs, así como oportunidades para participar en ferias y desarrollar estrategias de posicionamiento a nivel local y regional.

En esta nueva sesión, “Neuro Ventas” permitirá a las y los asistentes adquirir conocimientos prácticos para fortalecer sus habilidades comerciales y conocer estrategias que pueden aplicar en sus actividades cotidianas para mejorar la manera en que presentan sus productos o servicios y establecen vínculos con sus clientes.

La capacitación está abierta a comerciantes, emprendedores y público en general interesado en adquirir nuevas herramientas para fortalecer sus actividades comerciales, por lo que se hace extensiva la invitación a quienes busquen continuar preparándose y encontrar nuevas alternativas para impulsar sus negocios.

Con el impulso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal a las acciones de capacitación y fortalecimiento del sector productivo, el Gobierno Municipal continúa generando espacios que brindan herramientas a emprendedores y MiPyMEs para mejorar sus capacidades, ampliar sus oportunidades y fortalecer el posicionamiento de lo que se produce y ofrece en nuestra ciudad.