Invaden cancha del Corregidora por bronca

QUERÉTARO.- La violencia en las tribunas obligó a la suspensión del partido entre Gallos Blancos del Querétaro y el Atlas en el Estadio Corregidora.

Al minuto 62 del duelo, que ganaban los Rojinegros por 1-0 con gol de Julio Furch, peleas en las gradas entre las barras provocaron la invasión de los aficionados al campo en busca de resguardarse de los golpes.

Así fue posible ver a familias huyendo despavoridas, incluso, de acuerdo a Fox Sports, unos fanáticos vandalizaron la pantalla del VAR.

Los jugadores de ambos planteles al ver los hechos, corrieron a los vestuarios para resguardarse, mientras eran alcanzados por fanáticos que también huían.

«Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad!», tuiteó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

El organismo informará cuándo se disputarán los minutos restantes, que seguramente serán a puerta cerrada, además de los castigos al Querétaro, cuyo estadio sufrirá del veto.

No es la primera vez que se realiza una batalla en el marco de un juego entre Gallos y Atlas. Las barras Resistencia Albiazul y la 51 tienen una larga historia de confrontaciones que comenzó cuando los rojinegros descendieron al cuadro queretano en el Clausura 2007.

En el Bicentenario 2010 se produjo una de las grescas más violentas en las gradas del Estadio Corregidora, en el que se reportó un saldo de 30 heridos.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9

— facundo segundo (@felixthemichael) March 6, 2022