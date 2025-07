Inundaciones en Texas dañaron cultivos y pusieron en riesgo al ganado

BEND, Texas, EE.UU. (AP) — A lo largo de una amplia franja de Texas, los ríos inundados que devastaron comunidades también arrasaron con granjas y fincas.

En la localidad de Bend, a unas dos horas al norte de Austin, Boyd Clark se adentró en las aguas crecientes para ayudar a una de sus avestruces atrapadas. Matthew Ketterman pasó varias horas angustiantes varado en el techo de su camioneta en medio de rápidos torrentes después de salir a revisar las cercas de su finca de caza exótica en las afueras de Burnet, aproximadamente a una hora al sur de Bend. Y el desbordamiento del río San Gabriel ladeó árboles de Navidad en la granja Sweet Eats Adventure en Georgetown, a 104 kilómetros (65 millas) al este de la hacienda de Ketterman, y el personal tuvo que llevar a animales de zoológico que pueden ser tocados por niños a un corral temporal.

Mientras las autoridades trabajan para entender la magnitud de la pérdida de vidas humanas —hasta el viernes unas 120 personas habían muerto y más de 160 estaban desaparecidas —, los agricultores y ganaderos laboran para evaluar los daños a sus propiedades, cultivos y animales. Muchos enfrentan la tarea de cuidar al ganado, limpiar escombros y rescatar los cultivos que puedan.

Aunque muchos agricultores se apoyan en un optimismo incansable para superar la incertidumbre de depender del clima para vivir, los desastres climáticos extremos como inundaciones catastróficas, sequías e incendios forestales pueden pasar factura. Los eventos climáticos también plantean retos únicos para aquellos que dependen de las oleadas turísticas estacionales o que podrían no tener seguro de cultivos.

Es una espada de doble filo: mientras algunos agricultores recurren al agroturismo o a cultivos de nicho para capear mercados impredecibles, el cambio climático también está intensificando muchos de los desastres naturales que pueden dificultar que esos experimentos tengan éxito. Incluso las operaciones más grandes no son inmunes; los agricultores que producen todo tipo de cultivos deben elaborar planes para emergencias.

“Prevemos que volverá a ocurrir. Nunca es una cuestión de si (ocurrirá), sino de cuándo”, expresó Jon Meredith, copropietario de Sweet Eats, una empresa de agroturismo que principalmente cultiva árboles de Navidad. “Y así simplemente seguimos adelante, tratando de mitigar nuestras pérdidas y reducir nuestro riesgo en torno a eventos como este”.

Aún se evalúan los daños, y se inician las reparaciones

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, dijo que ha caído tanta lluvia, tan rápidamente, que algunos agricultores sufrieron pérdidas totales o daños severos a sus cultivos e infraestructura, en varios condados y más allá de las riberas de los ríos desbordados.

“Ha habido casos de equipos agrícolas que el río arrastró. Hemos tenido tractores bajo el agua, por lo que son pérdida total, no se podrán usar. Equipos de irrigación enredados como si fueran un plato de espagueti”, dijo Miller a The Associated Press. “Estamos encontrando ganado muerto en la copa de árboles río abajo. Así que es bastante devastador”.

Miller indicó que hay recursos disponibles para los agricultores. Estos incluyen el Fondo de Alivio Agrícola del Estado de Texas, que ayuda a los agricultores a acceder a fondos para desastres; la Línea Directa de Heno y Pienso, que dona alimento para animales, y la Línea de Ayuda AgriStress, la cual proporciona respaldo para la salud mental las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Ahora viene la tarea de limpieza: reparar kilómetros de cercas destruidas, contar las cabezas de ganado perdidas y retirar escombros, desde el follaje y el barro a mesas de picnic apiladas.

Después de pasar una noche angustiosa aguardando durante horas a ser rescatado, Ketterman —quien había quedado varado en su vehículo— se sintió afortunado de estar vivo. Pero él y su equipo también estaban de luto por la pérdida de un miembro que murió en la inundación camino al trabajo. También perdieron algunos animales en las aguas turbulentas.

“Estamos en cientos de miles de dólares en daños, pero a fin de cuentas eso sólo es monetario, y nos recuperaremos”, expresó.

Desastres como las inundaciones pueden ser difíciles para los agricultores especializados

Las pequeñas granjas que ofrecen experiencias a los visitantes, no venden a mayoristas o no tienen seguro de cultivos son especialmente vulnerables, apuntó Hannah Burrack, profesora y presidenta del departamento de entomología de la Universidad Estatal de Michigan, quien ha trabajado con agricultores de frutas tras inundaciones.

Clark indicó que los criadores de avestruces pueden acceder a algunos programas del Departamento de Agricultura federal que cubren la pérdida de césped del que se alimentan las aves, pero por lo demás no hay mucho apoyo. Las avestruces también pasan mucho frío con la lluvia intensa. Y se reduce la producción de huevos: las hembras casi dejan de poner huevos, y el barro y el agua pueden arruinar los pocos que ponen.

“Definitivamente afecta nuestra producción este año y nuestra rentabilidad”, manifestó Clark.

Burrack dijo que otros cultivos para consumo como frutas y verduras quedan sumergidos, y ya no se pueden vender. Las plantas no cosechadas en los campos pueden acumularse, causando problemas de plagas o creando una experiencia desagradable para los visitantes. Y una vez sumergidos, “los efectos a largo plazo de estos factores estresantes a corto plazo” pueden hacer que los árboles sean más vulnerables a las enfermedades.

Meredith indicó que Sweet Eats tuvo suerte de que la temporada navideña aún está a meses de distancia; todavía tienen oportunidad de volver a enderezar los árboles. Habrían tenido más dificultades si todavía cultivaran árboles de durazno, como solían hacerlo. “Porque gran parte de nuestras cosas son para que la gente venga y coseche lo que quiera, así que si no podemos estar abiertos para los clientes, ello amplifica los retos que enfrentamos debido a problemas de flujo de efectivo”, explicó.

Todas las granjas necesitan planificar para emergencias y el cambio climático

No son sólo las inundaciones: las granjas de todo el país han sufrido golpes debido al clima extremo en los últimos años. Incendios forestales han afectado a negocios agrícolas en California, incluidas huertas de manzanas en las que los clientes cosechan las que quieren en la parte sur del estado, y bodegas en el norte. Un invierno inusualmente cálido hizo que los productores de miel de maple de la región centro-norte pasaran apuros en 2024, mientras que la sequía ha afectado a las calabazas, junto con muchos otros cultivos, en todo el oeste de Estados Unidos.

Es prudente desde el punto de vista comercial el observar cómo el cambio climático podría afectar su operación y hacer ajustes en consecuencia, señaló Rob Leeds, un educador de divulgación en la Universidad Estatal de Ohio que trabaja con agricultores, especialmente aquellos interesados en el agroturismo. Describió cómo, después de observar una andanada de tornados y vientos fuertes en los últimos años, algunos productores de ganado en Ohio han estado construyendo graneros más resistentes, los cuales se verían normalmente en áreas de grandes vientos en el oeste. Algunos operadores de agroturismo con temática otoñal han comenzado a instalar ventiladores y nebulizadores, anticipando más días calurosos hacia el final del otoño.

Tomará un tiempo para que los agricultores de Texas se recuperen por completo, pero algunos ya están reconstruyendo con mayor solidez. Ketterman indicó que cree que van a poner postes de cerca más resistentes en las próximas semanas a medida que aseguran el recorrido de la cerca.

Además se apoyarán mutuamente. Muchos agricultores describieron el estrecho sentido de comunidad existente mientras capoteaban la tormenta.

“Todos comenzamos a llamarnos, para asegurarnos de que pudiéramos sacar a nuestros animales y cualquier otra cosa que necesitáramos salvar”, recordó Meredith, copropietario de Sweet Eats. “Sólo porque esto es un hecho de la vida. Cuando vives a orillas de un río, es hermoso y agradable, pero ocasionalmente hay momentos en que las cosas pueden ir mal, muy rápidamente”.