Inter Miami extiende contrato del defensor Ian Fray hasta la temporada 2028-29

Ian Fray, defensa del Inter Miami, festeja en la final de la MLS ante los Whitecaps de Vancouver, el sábado 6 de diciembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky)

FORT LAUDERDALE.- El plantel del Inter Miami, campeón de la MLS, continuó tomando forma para la próxima temporada el jueves, cuando se anunció la firma de una extensión de contrato con el defensor Ian Fray hasta la temporada 2028-29.

Fray anotó un gol y dio cuatro asistencias en 35 apariciones en todos los torneos de esta temporada para el Inter Miami. Se perdió las temporadas 2021 y 2022 debido a lesiones.

“Continuar este viaje aquí se siente increíble, este club ha depositado mucha confianza en mí durante los últimos cinco años que he estado aquí”, expresó Fray. “Al pasar por lesiones, ellos han mantenido su confianza en mí para firmar un nuevo contrato y ahora hemos ganado la Copa MLS, así que estoy emocionado por el próximo año”.

Inter Miami declinó las opciones de contrato sobre Fafa Picault y William Yarbrough, ha dejado que expire el contrato de Ryan Sailor y ha visto vencer también el préstamo de Marcelo Weigandt al club.

Continúa hablando con el uruguayo Luis Suárez, viejo compañero de Lionel Messi, en busca de un nuevo acuerdo y tiene interés en traer de vuelta a otros cuatro jugadores cuyos préstamos han expirado: Allen Obando, Rocco Rios Novo, Baltasar Rodriguez y la estrella revelación de los playoffs, Tadeo Allende.