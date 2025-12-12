Aston Villa gana su 8vo partido consecutivo, 2-1 sobre Basilea en la Liga Europa

El equipo inglés suma cinco triunfos en seis juegos, mantiene paso firme en Liga Europa y consolida su buen momento

Eyann Guessand, del Aston Villa, celebra luego de conseguir el primer tanto ante el Basilea en la Liga Europa, el jueves 1 de diciembre de 2025 (Georgios Kefalas/Keystone via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- Aston Villa extendió su racha ganadora a ocho partidos en todas las competiciones el jueves, al imponerse 2-1 sobre Basilea en la Liga Europa para asegurar al menos un lugar en el repechaje.

Villa está empatado con Lyon y Midtjylland en la cima de la segunda competición europea en importancia con 15 puntos, merced a cinco victorias en seis partidos.

El cuadro inglés se recuperó de un mal comienzo de temporada y ahora es tercero en la Liga Premier, incluyendo una victoria de 2-1 obtenida el sábado sobre el líder Arsenal.

En St. Jakob-Park en Basilea, el fichaje de verano Evann Guessand puso a Villa 1-0 adelante en los albores del duelo tras un tiro de esquina antes de que Flavius Daniliuc igualara al conectar un tiro libre curvado de Xherdan Shaqiri.

Youri Tielemans, quien ingresó en el descanso, necesitó apenas ocho minutos para colocar un disparo de 20 metros en la esquina inferior de la red y restaurar la ventaja de Villa de forma definitiva.

El entrenador español del Villa, Unai Emery, ha ganado el trofeo de la Liga Europa cuatro veces durante sus períodos al mando de Sevilla y Villarreal.

Afonso Moreira y Pavel Šulc anotaron en los primeros 11 minutos para que Lyon asegurara una victoria de 2-1 sobre Go Ahead Eagles, mientras que Cho Gue-sung marcó el gol del triunfo para del equipo danés Midtjylland por 1-0 sobre Genk.

Después de ocho partidos, los ocho primeros en la tabla de 36 equipos avanzan directamente a los octavos de final en marzo.

Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto avanzan a una repesca en febrero.

En otros partidos, Celta de Vigo, que había sorprendido al anfitrión Real Madrid 2-0 el domingo en La Liga, volvió a la realidad con una derrota por 2-1 en casa ante Bolonia. Anderson Talisca anotó un hat-trick para Fenerbahce en una goleada de 4-0 como visitante frente a Brann.

Más temprano, el Real Betis se mantuvo invicto tras una victoria por 3-1 sobre el Dinamo en Zagreb.

Young Boys desperdició un penalti pero aún así logró una victoria de 1-0 sobre Lille, que jugó una hora con diez hombres tras la tarjeta roja a Ayyoub Bouaddi.

Stuttgart se recuperó de una goleada de 5-0 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga al arrollar 4-1 al Maccabi Tel Aviv.