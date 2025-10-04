Inter de Milán vence al Cremonese y comparte el liderato de la Serie A

Lecce ganó 1-0 al Parma para su primera victoria de la temporada con un gol en la primera mitad de Riccardo Sottil

Lautaro Martínez del Inter de Milán celebra tras abrir el marcador en el encuentro ante el Cremonese en la Serie A el sábado 4 de octubre del 2025. (AP Foto/Luca Bruno)

MILÁN (AP) — Lautaro Martínez se colocó entre los cinco máximos goleadores de la historia del Inter de Milán al anotar cerca del inicio del encuentro en la victoria 4-1 de la Nerazzurri el sábado ante el hasta entonces invicto Cremonese en la Serie A.

El Inter se colocó a la par con el AC Milan, el campeón defensor Napoli y la Roma en la cima de la clasificación de la liga italiana. Esos tres clubes juegan el domingo. Fue la quinta victoria consecutiva de la Nerazzurri en todas las competiciones.

A los seis minutos en San Siro, Lautaro utilizó un toque para culminar un contraataque. Ange-Yoan Bonny anotó y proporcionó tres asistencias. Federico Dimarco y Nicolò Barella añadieron más goles para el Inter antes de que Federico Bonazzoli descontara para el Cremonese.

Con 158 goles en todas las competiciones, Lautaro se colocó en el quinto lugar junto a Luigi Cevenini en la lista de goleadores del Inter, solo por detrás de Giuseppe Meazza (284 goles), Alessandro Altobelli (209), Roberto Boninsegna (171) y Sandro Mazzola (161).

El gol de Lautaro comenzó con Barella despojando al Cremonese de la posesión y alimentando a Bonny en la banda izquierda. Bonny, jugando en lugar del lesionado Marcus Thuram, luego centró para Lautaro.

Bonny cabeceó un centro de Dimarco para poner el 2-0 antes del descanso.

Dimarco anotó con un disparo largo y bajo tras un tiro de esquina y Barella añadió otro dos minutos después tras una jugada de equipo completa.

El Cremonese ganó recientemente en San Siro cuando el club recién ascendido sorprendió al AC Milan en el fin de semana inaugural.

El ex destacado del Leicester, Jamie Vardy, entró a los 58 minutos para el Cremonese.

Lazio y Lecce ganan

Anteriormente, la Lazio y Torino empataron 3-3 en un partido decidido por un penal del centrocampista de Lazio, Danilo Cataldi, en el 13mo minuto del tiempo de descuento, después de que Saúl Coco pusiera al Torino por delante tres minutos en el tiempo de descuento.

En la primera mitad, Matteo Cancellieri anotó dos veces para Lazio, y a sus 23 años se convirtió en el jugador más joven del equipo en marcar un doblete para el club romano desde 2018, cuando Sergej Milinkovic-Savic lo hizo a los 22.

Lecce ganó 1-0 al Parma para su primera victoria de la temporada con un gol en la primera mitad de Riccardo Sottil.

Más tarde, Atalanta recibe al Como en un derbi regional.