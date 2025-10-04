Credencial digital del INE llegará a Tamaulipas en 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La credencial de elector dará un salto tecnológico en Tamaulipas: a partir de 2026 estará disponible en formato digital, lo que permitirá a los ciudadanos acreditar su identidad desde dispositivos móviles, sin dejar de lado la versión física.

El titular del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot, explicó que el modelo ya fue aprobado por la comisión del Registro Federal de Electores y será sometido al Consejo General del instituto para su validación definitiva.

Aclaró que la credencial tradicional continuará vigente, pero la nueva versión digital ofrecerá a los ciudadanos más opciones y mayor accesibilidad para realizar trámites oficiales con seguridad.

El proyecto, sin embargo, dependerá de la disponibilidad de recursos, pues el INE evaluará si el presupuesto asignado para el próximo año permite avanzar en la implementación tecnológica sin afectar otras funciones prioritarias del organismo.

La credencial digital forma parte del proceso de modernización que impulsa el INE desde hace varios años, con nuevas medidas de seguridad y herramientas tecnológicas para fortalecer la confiabilidad de sus servicios.

Con esta iniciativa, el instituto busca colocar a Tamaulipas a la vanguardia en materia de identificación digital y facilitar la vida de los ciudadanos al permitirles usar su credencial desde el celular, sin renunciar a la versión física.