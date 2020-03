Integrante de Bon Jovi tiene coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- David Bryan, tecladista de Bon Jovi, dio positivo por coronavirus, reportó Deadline.

El músico reveló a través de Instagram que este sábado recibió los resultados del estudio correspondiente.

“Recibí los resultados hoy, salieron positivos por coronavirus. He estado enfermo durante toda la semana y me he sentido un poco mejor día a día”, escribió Bryan.

El músico dijo que estuvo en cuarentena la semana pasada, además de que dio palabras de aliento para sus seguidores asegurando que no hay razones para temerle al virus.

“¡Por favor, no le tengan miedo! Es una gripe, no la peste. He estado en cuarentena por una semana y lo estaré una más.

“Cuando me sienta mejor, volveré a hacerme una prueba para asegurarme de que estoy libre de este virus tan desagradable. Por favor, ayúdense unos a otros. ¡Esto terminará pronto con la ayuda de todos”, aseguró el tecladista.