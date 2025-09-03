El Dólar
Instala SST Comité Estatal para la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo en territorio nacional

La firma del acuerdo de colaboración del comité estatal, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Salud. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Para coordinar esfuerzos institucionales y garantizar las acciones que se realizarán en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo en territorio nacional, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, instaló el Comité Estatal para la Semana Nacional de Salud Pública.

Con fundamento jurídico y como eje rector del sistema estatal de salud, se convocó a los integrantes del Sector Salud, Bienestar Social, Sistema DIF Estatal y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la firma de convenio e instalación de este Comité que tiene como objetivo asegurar el acceso equitativo a la promoción y prevención de la salud de toda la población.

El titular de la dependencia estatal, señaló que para dar cumplimiento a las acciones que se desarrollarán en este magno evento nacional, el gobernador Américo Villarreal Anaya, indicó aplicar lo necesario para que esta jornada tenga el éxito y el impacto que se requiere para promover la salud integral en cada rincón de Tamaulipas.

“Con la formación de este comité, se organizarán y coordinarán las Semanas Nacionales de Salud Pública que cada año realizará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y tenemos el compromiso de establecer estrategias de difusión, capacitación y operación; vigilar la calidad de las acciones; promover estilos de vida saludables y coordinar todos los procesos logísticos e institucionales que se lleven a cabo”, expuso Hernández Navarro.

Dijo que bajo el lema “Unidos por tu salud, construyendo bienestar”, en la Semana Nacional de Salud Pública 2025, se promoverán acciones integrales enfocadas a grupos en general, como personas indígenas, con discapacidad, adultas mayores y migrantes; niñas, niños y adolescentes; comunidad escolar y trabajadores; líderes comunitarias, personal de salud, entre otros.

Refirió que para avanzar en la construcción de un futuro más saludable, se abordarán factores determinantes de la salud individual y colectiva de la población como es el control de enfermedades; salud materna, infantil y adolescente; salud mental y bienestar, participación comunitaria y promoción de entornos saludables.

La firma del acuerdo de colaboración del comité estatal, se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Salud y se contó con la asistencia de Edgar Alfonso Barrera Aguilar, representante de Bienestar Social Federal; el subdelegado médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; en representación del IMSS- Bienestar, María de Jesús Martínez Escobar; en representación del Sistema DIF Estatal, Sandra Cecilia Castillo Villegas; y como representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Laura Roxana de los Reyes Nieto.

