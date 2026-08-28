Iniciará Alcaraz defensa del US Open ante Safiullin

El español volverá a los individuales tras superar una lesión que lo alejó de dos Grand Slams

El español Carlos Alcaraz regresa una bola en el encuentro de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos que disputó junto a Serena Williams el martes 25 de agosto del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El español Carlos Alcaraz regresa una bola en el encuentro de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos que disputó junto a Serena Williams el martes 25 de agosto del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz iniciará la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos ante un rival que tuvo una destacada actuación en Wimbledon cuando el español estaba fuera de las canchas por una lesión.

Junto con algunos partidos interesantes de primera ronda, los cuadros de individuales masculinos y femeninos divulgados el jueves dejaron una posibilidad de lo que podría haber sido: si Serena Williams hubiera decidido jugar, podría haberse dado un duelo entre las hermanas Williams en la primera ronda.

Cuando Venus Williams, de 46 años, recibió una invitación para el torneo, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) mantuvo inicialmente un puesto reservado, que seguramente habría sido para Serena si la seis veces campeona del US Open hubiera querido jugar tras regresar al tenis por primera vez desde 2022.

El fin de semana, cuando la leyenda de 44 años decidió competir sólo en dobles, la USTA otorgó ese wild card a la estadounidense Sofia Kenin, campeona del Abierto de Australia de 2020.

El jueves, Venus Williams y Kenin quedaron emparejadas al azar para enfrentarse entre sí.

La competencia del cuadro principal en el último torneo de Grand Slam de la temporada comienza el domingo.

Alcaraz es el segundo cabeza de serie y se medirá con el ruso Roman Safiullin. Será el primer partido de individuales de Alcaraz desde abril, después de que el dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos se viera obligado a perderse Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha.

El español volvió a jugar junto a Serena Williams en el torneo de dobles mixtos y se le vio falto de ritmo. Quizás necesite estar más fino ante Safiullin, quien alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon, sorprendiendo a Andrey Rublev y João Fonseca en el camino antes de caer en cuatro sets ante Novak Djokovic, campeón de 24 títulos de Grand Slam.

Safiullin también sorprendió a Alcaraz, que entonces era el número 2 del ranking, en el Masters 1.000 de París en 2023. Alcaraz se tomó la revancha al año siguiente en los Juegos Olímpicos de París, en el único otro enfrentamiento entre ambos.

Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, que pasó a ser el primer cabeza de serie en Nueva York cuando Jannik Sinner se retiró por una lesión de rodilla, debutará ante el italiano Lorenzo Sonego.

Aryna Sabalenka, doble campeona defensora en el cuadro femenino, debutará ante la colombiana Camila Osorio. La número 1 del ranking, que ha tenido dificultades durante la temporada de canchas duras en Norteamérica, podría enfrentarse en cuartos de final a la campeona de Wimbledon Linda Noskova, sexta cabeza de serie.

Los otros posibles duelos de cuartos de final femeninos: Elena Rybakina (2) vs. Iga Swiatek (8), y Coco Gauff (4) vs. Mirra Andreeva (5), campeona de Roland Garros, en la parte baja; y Jessica Pegula (3) vs . Karolina Muchova (7) en la parte de Sabalenka.

Pegula, que debutará ante Elena-Gabriela Ruse, se mediría en la segunda ronda con la ganadora del duelo Williams-Kenin.

Los posibles cuartos de final masculinos: Zverev (1) vs. Alex de Miñaur (6), y Felix Auger-Aliassime (3) vs. Flavio Cobolli (5) en la parte alta, así como Alcaraz (2) vs. Ben Shelton (8) , y Djokovic (4) vs. Daniil Medvedev (7) en la parte baja.

El décimo cabeza de serie Arthur Fils, que viene de ganar el título en el Abierto de Cincinnati, se enfrenta en primera ronda a Stefanos Tsitsipas, dos veces finalista de Grand Slam y que llegó a ser tercero del ranking.

Stan Wawrinka, campeón del US Open de 2016, que recibió una invitación para disputar su último torneo de Grand Slam antes de retirarse, se mide a Matteo Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021, para abrir por segundo major consecutivo en la primera ronda.

Berrettini venció al suizo en cuatro sets —todos en desempate— en el All England Club. El ganador probablemente se mediría con Djokovic en la segunda ronda.

Rublev (23) se las verá contra Marin Cilic, el campeón del US Open de 2014. Lorenzo Musetti (13) que alcanzó los cuartos de final en Nueva York el año pasado, debutará ante el británico Arthur Fery, que perdió ante Zverev en las semifinales de Wimbledon.

Algunos partidos de primera ronda no se determinarán sino hasta la conclusión de los torneos de clasificación, que estaban programados para terminar el jueves antes de que algunos encuentros se pospusieran hasta el viernes por la lluvia . Posibles aspirantes en el cuadro femenino como Marta Kostyuk (11) y Alex Eala (17) estaban entre quienes esperaban saber a quién enfrentarían en sus debuts.