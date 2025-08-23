El Dólar
Inician registros para diversos Talleres de Iniciación Artística

Las inscripciones son en distintos espacios culturales

Con esta amplia oferta, la Dirección de Arte y Cultura refrenda su compromiso de acercar las artes a la comunidad. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Dirección de Arte y Cultura anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de iniciación artística que se impartirán en sus diferentes espacios, con opciones para niñas, niños, jóvenes y adultos que deseen desarrollar su talento y creatividad en disciplinas como pintura, danza, música y canto.

En la Casa de Cultura Viveros, ubicada en Abraham Lincoln #821 de la colonia Viveros, se ofrecen disciplinas como pintura, danza, guitarra, violín, teclado, canto y más. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de septiembre y los interesados deberán presentar copia de la CURP del alumno y del INE del padre, madre o tutor. Para mayores informes está disponible el teléfono 867 715 3618.

Por su parte, la Casa de Cultura El Progreso, situada en Av. Selene y Calle Ícaro s/n de la colonia El Progreso, ofrece talleres de danza folclórica infantil y juvenil, pintura y guitarra. Las clases no tendrán costo, y los requisitos de inscripción son copia de la CURP del alumno y del INE del padre, madre o tutor.

En la Casa de Cultura Polivalente, ubicada en la colonia Infonavit, los asistentes podrán inscribirse en pintura, danzas, guitarra, violín, canto, teclado y otras disciplinas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de septiembre, y los requisitos son copia de la CURP junto con el INE del padre, madre o tutor para menores de edad, o INE para los mayores. Para más información se puede llamar al 867 714 3984.

Asimismo, el Espacio de Artes y Oficios Maquila Creativa, localizado en Eva Sámano #1501 del Parque Industrial Longoria, mantiene abierta su convocatoria de talleres artísticos con la misma fecha límite de inscripción, y solicita como requisitos copia de CURP e INE en caso de menores, o únicamente INE para adultos. Los informes están disponibles en el número 867 736 3666.

Finalmente, la Casa de Cultura Palmares, ubicada en Tampico #6200 de la colonia Palmares, también invita a la ciudadanía a formar parte de sus talleres artísticos. Al igual que en los demás espacios, las inscripciones cierran el 6 de septiembre y los requisitos son copia de la CURP más INE de padre, madre o tutor para menores, o solo INE para los mayores de edad.

Con esta amplia oferta, la Dirección de Arte y Cultura refrenda su compromiso de acercar las artes a la comunidad y brindar oportunidades de aprendizaje y expresión en diversos puntos de la ciudad.

