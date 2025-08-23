¡A disfrutar los espacios recreativos!: llama el Gobierno Municipal

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de brindar a las familias opciones de sano esparcimiento en los últimos días de vacaciones, el Gobierno Municipal mantiene abiertos diversos espacios recreativos en la ciudad, como pies mojados, albercas y chapoteaderos, ubicados en los sectores oriente y poniente de la ciudad.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó la importancia de que las familias neolaredenses aprovechen estas áreas públicas que han sido rehabilitadas y acondicionadas para ofrecer momentos de diversión, convivencia y recreación.

“Queremos que nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos tengan lugares seguros y accesibles para refrescarse y pasarla bien en este verano. Invitamos a todas las familias de Nuevo Laredo a que disfruten de estas instalaciones que son suyas y que forman parte del esfuerzo que hacemos para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad”, expresó la presidenta municipal.

Los horarios de las plazas Pies Mojados ubicados en el lado Oriente como lo son Viveros, Polvo Enamorado, Horacio Garza, Constituyentes, Jesús Lascari y Península son de martes a viernes: 4:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado y domingo: 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

En cuanto a los Pies Mojados de lado Poniente como Silao J. Longoria, Nueva Era, Reina de la Paz, Santa Emiliana, Solidaridad, Lomas del Río, Constitucional y Campanario es de martes a viernes: 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Las albercas municipales Camecuaro y Margarita Maza de Juárez en horario de martes a domingo: 2:00 p.m. a 8:00 p.m., los chapoteaderos del Parque Viveros de martes a domingo, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y la Península de martes a domingo, de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.

La alcaldesa aseguró que con estas acciones, el Gobierno Municipal ofrece espacios dignos y seguros para que la niñez, juventud y familias completas disfruten plenamente el periodo vacacional en un ambiente de sana convivencia.